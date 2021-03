Gol de Luis Fernando Muriel ante Real Madrid, nominado al mejor de la semana en Champions

A pesar de la derrota y eliminación del Atalanta ante Real Madrid en octavos de Champions League, el colombiano hizo un golazo que sigue dando de qué hablar.

Este jueves, una vez se conocieron los ocho equipos que disputarán la fase de cuartos de final del torneo más importante del mundo a nivel de clubes, la organización de la Liga de Campeones nominó a los mejores goles de la semana, en donde aparece el tanto de Luis Muriel al Real Madrid.

De tiro libre, al minuto 83′, el colombiano marcó un golazo que aunque sirvió de poco para su equipo, le dio la vuelta al mundo y hoy está nominado dentro de los mejores de la semana. Así lo dio a conocer el equipo de Bérgamo a través de su cuenta oficial de Twitter.

En el siguiente link pueden votar por el gol del colombiano: (Vote aquí) que compite junto al Lionel Messi (Barcelona vs. PSG), Kevin de Bruyne (Manchester City vs. Bor. Mönchengladbach) y Salah (Liverpool vs, Leipzig).