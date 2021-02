Fuerte crítica contra el Everton FC y James Rodríguez

Luego del compromiso de la jornada 21 de la Premier League en la que el Everton FC cayó de local ante el Newcastle United por 0-2, llovieron las críticas.

El partido era clave para continuar en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones, que permiten abrirse cupos en los torneos del continente, pero el plantel no pudo responder al reto y se quedó en la octava casilla con 33 unidades, a once del líder que es el Manchester City.

Es por eso que el portal Liverpool Echo fue muy duro con sus opiniones sobre el conjunto inglés, asegurando que ni le alcanzará para clasificar a Champions League. “Everton tiene ambiciones de fútbol europeo al final de esta legislatura, pero francamente, tal cómo está, no tiene plantilla para lograrlo”, escribieron en el artículo.

Al futbolista de la Selección Colombia esta vez no le perdonaron su falta de protagonismo, puesto que la justificación anterior estuvo en las molestias físicas. “Las últimas semanas han insinuado este mismo problema para los Blues, pero como James Rodríguez no está en forma y Lucas Digne regresó al costado, siempre hubo una excusa subyacente. Ahora no lo hay”, agregaron.

Los Toffees al mando de Carlo Ancelotti necesitan una reacción urgente si lo que quieren es conseguir alguna retribución en la temporada. Próximamente afrontarán juegos exigentes donde tendrán que sacar casta. Primero frente al Leeds United de Marcelo Bielsa, este miércoles a las 2:30 p.m. Luego se medirán al Manchester United el sábado a las 3:00 p.m. y el 10 de febrero se celebrará el choque de la FA Cup contra el Tottenham a las 3:15 de la tarde.