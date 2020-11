Hace días que los medios de comunicación argentinos anunciaron un acercamiento de Sebastián Villa a la competencia. Hasta que se hizo realidad: el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, lo convocó para disputar la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, contra Newell’s Old Boys.

Ocho meses pasaron desde que el club lo relegó por su situación legal y aunque aún ese tema no tiene solución, el delantero tuvo acercamientos con su exesposa y ella manifestó en sus redes sociales que además de perdonarlo, no tendría lío con que él ejerciera su profesión, pues una cosa no tiene que ver con la otra.

Al parecer, esos escenarios le sirvieron al cuadro Xeneize para que revirtiera la sanción, aprovechando que el bellanita siempre estuvo presente en todos los entrenamientos y amistosos, más el trabajo psicológico que adelanta. “Lo venimos trabajando a nivel humano, que es lo que realmente nos importa”, dijo el DT.

Es por eso que Russo lo incluyó en la práctica de la semana en el equipo suplente y luego lo pasó un rato al titular. Lo que permite intuir que por lo menos en el banco del estadio Marcelo Bielsa, estará. El entrenador está buscando ponerlo al día pensando en los octavos de final de la Copa Libertadores 2020, en la que se medirán ante Internacional, de Porto Alegre.

¿Es el regreso de Sebastian Villa con Boca Juniors?