Falcao García, bastante conmovido por la noticia, envió varios mensajes por la muerte de Diego Maradona.

El Tigre, además, recuerda un detalle especial, que marcó su relación con Diego. Lo confesó en el mensaje que puso en redes sociales, refiriéndose a la partida de una auténtica leyenda del fútbol mundial, fallecido a la edad de 60 años por un paro cardiorrespiratorio.

“Me sorprendía que me tratabas como si me conocieras de toda la vida. Marcaste mi vida con tu cercanía y tu cariño”, escribió Falcao, quien no solo se expresó de esta forma. Fueron varios mensajes de Radamel, en una clara señal de lo afectado que está con la noticia de la muerte del gran ídolo del fútbol mundial.

Radamel admitió que de niño siempre tuvo como ídolo a Maradona: “Recuerdo que pasaba horas viendo videos tus videos, con la ilusión de algún día ser jugador profesional como tú”. Fue un espejo para su formación como gran goleador. Falcao también confesó que cuando tuvo la oportunidad de conocerlo “me di cuenta de tu gran corazón”.

+ “El amor con la gente nunca se va a terminar”: Diego Maradona en su última entrevista

+ El FC Barcelona despide a Diego Maradona

+ Por esto Diego Maradona es leyenda mundial. ¡Todos los títulos que ganó!

+ El llanto de Sebastián Vignolo en vivo tras la muerte de Maradona

El dolor por la partida de Diego Maradona es una noticia lamentan no solo en el fútbol. La cultura, política, el entretenimiento. Todos lamentan su partida.

Por otra parte, Falcao García también envió un mensaje de consuelo a familiares y todas las personas en Argentina, dado que él entiende perfectamente lo dolido que están en ese país. Una nación futbolera, donde se siente un vacío enorme desde que fue confirmada la partida de Maradona.

Mensajes de Falcao García por la muerte de Diego Maradona