“Falcao García une y James Rodríguez divide”: Iván René Valenciano

Iván René Valenciano, exjugador y ahora analista deportivo, se refirió a las ausencias de James Rodríguez y Falcao García en la Selección Colombia.

En la previa del duelo entre la delegación nacional ante Perú por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, Valenciano volvió a emitir unas polémicas declaraciones, lo hizo en su intervención en el Vbar Caracol.

+ ¡Oficial! Colombia vs. Argentina sería con público. ¿Por qué y cómo asistir?

+ Emotivo mensaje de Falcao García a la Selección Colombia antes del partido ante Perú

“Yo no discuto lo que nos han dado cada uno, pero Falcao une y James divide, esa es la gran diferencia“. Así Falcao estuviera lesionado de la espalda y no pudiera jugar, Reinaldo lo quisiera en el grupo de la Selección. De pronto James, estando lesionado, en igualdad de condiciones, no sería ese jugador que uniera al grupo sino que lo dividiera“.

Y agregó que “entonces, por esas circunstancias, creo que James es un jugador que siempre se va a anteponer ante cualquier cosa, no son solo los egos personales; en cambio a Falcao si le dices que vas al banco o a la tribuna, no pone ningún inconveniente, o si le dicen, no vas a ser más el capitán sino David Ospina, pues no va poner el grito en el cielo, ni va a sacar un comunicado”.

Finalizó con más polémica. “James es un jugador mucho más rebelde y que cree estar en una posición diferente y que puede decir eso. Para mí el capitán de la Selección siempre va a ser Radamel Falcao García porque se lo ganó a pulso, con su proceder y por la forma de comportarse en su vida y en el campo. Y otra cosa más que quiero decir es que ningún jugador está por encima de la Selección“.