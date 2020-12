Falcao García sigue sin jugar con Galatasaray: Completó 40 días de lesión

Falcao García no juega con Galatasaray desde el 24 de octubre del presente año por una una lesión muscular que también lo apartó de la Selección Colombia.

Siguen las malas noticias en el entorno de Radamel Falcao García, delantero colombiano que no juega desde hace 40 días y ha sido baja del Galatasaray en 6 compromisos entre Liga y Copa. Se esperaba que en el último partido regresara pero no hizo de los convocados para el encuentro que ganaron 1-0.

Pues este martes su equipo enfrentaba al Darica por la quinta ronda de la Copa de Turquía, compromiso donde se esperaba el regreso del goleador. Sin embargo, Fatih Terim explicó por qué no estuvo el ariete colombiano en la rueda de prensa posterior al partido.

“Ryan Babel y Radamel Falcao hicieron trabajos especiales en el gimnasio y en el campo, bajo la supervisión de los preparadores físicos”.

Así las cosas se sigue a la espera del colombiano al terreno de juego en lo que queda del 2020. Un dato no menor es que desde que no juga Falcao, su equipo no pierde y suma 5 victorias y un empate, razón por la que los medios turcos dan al cafetero como nuevo suplente así se recupere. ante esto, han sido muchos los rumores que rondan acerca de su continuidad en el equipo que es dirigido por Fatih Terim y, más allás de la lesión, se piensa que todo sea desición técnica.

la Próxima salida del Galatasaray será este viernes 18 de diciembre ante el Fatih Karagümrük SK por la fecha 13 de la Super Liga de Turquía, certamen en el que el equipo de Falcao es segundo con 23 unidades, mientras que su rival es noveno con 17 puntos.