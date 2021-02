Falcao García regresó a Turquía tras tratamiento en Madrid

Tras pasar unos días en Madrid con el fisioterapeuta Joaquín Juan, Radamel Falcao García regresó a Turquía para unirse a los entrenamientos del Galatasaray.

Tras pasar unos días en Madrid con el fisioterapeuta Joaquín Juan, Radamel Falcao García regresó a Turquía para unirse a los entrenamientos del Galatasaray. Así lo reveló una publicación compartida en redes sociales por Lorelei Tarón, esposa del colombiano.

El 2 de enero que pasó, el delantero de la Selección Colombia había regresado a las canchas luego de dos meses de recuperación de una lesión. Pero ese día en que enfrentaron al Antalyas, volvió a contar con mala suerte y nuevamente presentó molestias físicas, teniendo que salir del duelo a los 31 minutos.

El diagnóstico fue un problema muscular en la pierna derecha, por lo que El Tigre buscó un tratamiento especial en España con el médico de confianza suyo y de otros futbolistas de la élite mundial como Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, entre otros. En el club turco le permitieron el viaje, ya que entendieron el compromiso del atacante por mejorarse.

+ Fuerte crítica contra el Everton y James Rodríguez

+ Falcao García, Millonarios y los otros rumores de su futuro

“Vive una situación de desgracias. Dejé que lo trataran en España. Tiene un gran carácter y es un futbolista importante. No hay nada qué decir sobre su calidad. Creo y sé que Falcao se siente más triste que nadie porque no puede ayudar al equipo. Me reuní con él durante 45 minutos. Esta camiseta siempre será suya, pero lo respetaremos si tiene otra decisión en mente. Falcao es uno de nuestros jugadores más valiosos, independientemente de que juegue o no”, expresó el DT Fatih Terim.

Todo indica que el goleador histórico de la Tricolor regresaría para terminar la temporada con la escuadra de Estambul, ya que se rumora que allí estarían buscándole reemplazo, puesto que su poca continuidad con el plantel ha generado malestar. Adicionalmente, desde varias partes han llegado intereses por ficharlo y aunque aún no hay nada confirmado, se habla de una posible transferencia a la MLS o incluso un arribo a su país natal para integrar el cuadro de sus amores: Millonarios FC.

Sin embargo, Galatasaray tendría que organizar bien ese negocio, debido a que el samario representa un activo económico clave en la institución. “Nuestros jugadores Diagne (Mbaye) y Falcao tienen toda la responsabilidad hasta el final de sus contratos, incluidos los salarios y las bonificaciones. Representan casi el 25% de la deuda financiera actual”, explicó uno de los directivos del equipo.