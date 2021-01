¿Falcao García por Santos Borré en River Plate?

Empezaron los rumores con Falcao García en River Plate tras la eliminación de la Copa Libertadores. En el equipo hay 6 jugadores que podrían irse. Uno de ellos es Rafael Santos Borré, de quien se dice ahora sí está dispuesto a irse ante una oferta por volver a Europa.

Esa posibilidad la dejó pasar anteriormente. Al menos no la tuvo como prioridad. Los objetivos deportivos en River Plate lo mantenían satisfecho. Y aunque hoy en día es el delantero titular y el goleador en la era Marcelo Gallardo en el club, también empezó a hablarse de ciclo cumplido. Está la necesidad de cambiar de aire y la económica por parte del club. Ahora se dice que sí vuelve a aparecer una opción de volver a Europa para él, se tomará. Decisión concertada entre las partes.

Hoy en día Rafael Santos Borré es el segundo colombiano con más goles en River Plate. Llegó a 46 con el que le hizo a Palmeiras en la semifinal de la Copa Libertadores. Superó a Radamel Falcao García (45) y quedó a 16 de Juan Pablo Ángel. La opción de quedarse a intentar alcanzarlo está, pero ya no parece ser prioridad. Después de fichar por Atlético de Madrid y jugar en Villarreal, podría ser el momento de regresar a Europa para él.

Conscientes de eso, en la prensa argentina empezaron las versiones de un posible reemplazo para él. ¡Y el primero que empezó a sonar es Radamel Falcao García! El Tigre que ya estuvo en el equipo vive un irregular presente en Galatasaray. Producto de las lesiones se ha perdido varios partidos y muchos importantes. Se está hablando de su salida y ya se descartó la supuesta oferta de Portland Timbers. ¿Habrá una de River Plate?

La versión que apunta al posible regreso de Falcao García a River Plate

La dio el periodista Nicolás Distasio (TNT Sports) en la prensa argentina este 15 de enero. Exactamente dijo: “No va a seguir en Turquía. Van a prescindir de sus servicios. Le dijeron que busque club y sé que de su entorno empiezan a pensar seriamente en la vuelta a Sudamérica”, fue lo primero que apuntó en el programa TNT Sports Radio.

Y agregó: “Puede ser tanto Colombia como Argentina. Pregunté en River y hace 10 días me dijeron que el tiempo de volver para Falcao García ya había pasado. Pero también sé que hay buena relación entre él y Gallardo. Y no descarto que si él levanta el teléfono, como gusta en River, y demuestra sus ganas de venir… Para ser simple y directo: River no va a llamar a Falcao. Pero si él llama a Gallardo y le expresa sus ganas, su deseo, demuestra que está entero y tiene el espíritu que se necesita, no descarto que pueda existir una posibilidad”.

Lo que dijeron en TNT Sports sobre Falcao García y River Plate