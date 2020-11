Parte médico oficial de Galatasaray de la lesión de Falcao García

Galatasaray emitió un comunicado informando del estado físico de Radamel Falcao García, un día después de su salida del entrenamiento por dolores en su pierna derecha. El club y la Selección Colombia están a la expectativa.

“Después de los exámenes de Falcao García, se detectó una tensión moderada en el grupo de músculos anterior superior derecho. Nuestro jugador ha comenzado el tratamiento”, indicó el club turco este viernes en el reporte de su entrenamiento del día. El Tigre no hizo parte del mismo.

▶: Falcao García: ¿Qué dice la prensa turca de su lesión?

▶: ¿Quién reemplazaría a Falcao si no llega a Selección Colombia?

▶: Stefan Medina superó en un récord a Falcao García

Galatasaray no precisó el tiempo de recuperación que deberá tomarse el Tigre por esta situación. Es una lesión que no parece ser de mayor gravedad, pero por la cual se toman ciertos reparos. Se está a la expectativa de una nueva comunicación para determinar qué pasará con el futbolista.

Por ahora los medios de comunicación en Turquía concluyen que no habrá acción durante el fin de semana para el goleador de la Selección Colombia. Galatasaray enfrentará a Sivasspor y no podría contar él (domingo 8 de noviembre, 11:00 a.m. hora en Colombia). La dolencia lo sacaría de competencia por esta jornada, en un momento en el que está consolidado como máximo anotador de la escuadra con 5 tantos en 6 compromisos del certamen.

¿Y la Selección Colombia, Falcao García?

Este inconveniente físico del goleador se presentó en un momento en el que está por conocerse la convocatoria de la Selección Colombia para las Fechas 3 y 4 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Qatar 2022. Se da por sentado que, en condiciones normales, él estaría citado. Lo estuvo en la lista anterior, jugó e hizo un gol clave ante Chile.

¿Ahora podrá estar nuevamente? A 3 días de conocerse la convocatoria por parte de Carlos Queiroz, no está claro. La comunicación oficial de Galatasaray al público y medios de comunicación no tocó el tema ni habló de tiempos. Así que se mantiene la expectativa respecto a Falcao García y su presencia en los duelos del 13 de noviembre con Uruguay y el 17 contra Ecuador.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Qatar 2022