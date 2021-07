Fabián Vargas tras Colombia vs. Argentina: “Me tienen sorprendido una cantidad de llorones”

El compromiso en el que Argentina derrotó a la Selección Colombia desde los lanzamientos del punto penal sigue dejando polémica tras la actuación del portero, Emiliano Martínez.

El guardameta argentino intimidó a los cobradores colombianos con palabras ofensivas, lo que ayudó a que atajara tres tiros y así lograr la clasificación de su equipo a la gran final. Uno de los que también opinó al respecto fue el exjugador de la Tricolor, Fabián Vargas, quien se mostró molesto por “la cantidad de llorones” que hay por ese hecho.

“Es algo totalmente normal, me tienen sorprendido una cantidad de llorones que he visto en las redes y en los programas, quejándose de lo que ha pasado siempre. O si no, no se podría jugar al fútbol. Nosotros como futbolistas dentro de la cancha, todo el tiempo estamos ‘boqueando’. Unos quieren ganar de eso, de boquilla, de asustar al rival, de generarle temor”, inició Vargas en entrevista para cara Caracol Radio.

Y agregó que “creo que el problema es que como ahora se escucha todo lo que se dice dentro de la cancha y no hay público. En España y en Europa se dicen también cosas, ¿por qué creen que los jugadores empezaron a hablar tapándose la boca?… Precisamente por eso, porque les leían los labios y a veces dice uno cosas, que no es justificable, pero uno trata de meter miedo y yo también dije barbaridades en el terreno de juego, pero yo no me ponía a llorar porque me decían ‘negro’ o porque me decían que ‘era coquero’ que ‘vendíamos marihuana’, ‘sudaca'”.

“Tampoco es ilegal hablar en la cancha. Lo que hizo, insultar. Pero el juez vino y reconvino al arquero, lo que tenía que hacer. Entonces tienen que expulsar a Cristiano Ronaldo en todos los goles. Si supieran las barbaridades que se dicen en la cancha, esto sería un consentimiento lo que hizo Martínez a los jugadores de Colombia”, siguió.