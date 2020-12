Expulsión para Juan Guillermo Cuadrado y antirrécord para Juventus

Juan Guillermo Cuadrado salió expulsado a los 18 minutos del partido de Juventus ante Fiorentina por una muy fuerte infracción. Con esa tarjeta roja, el equipo que dirige Andrea Pirlo alcanzó un antirrécord en la temporada.

¡Y hace parte de la campaña en toda Europa! Es que ningún equipo ha recibido más tarjetas rojas que la Juventus esta temporada en las cinco grandes ligas europeas (España, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra). Es el actual campeón italiano el que los supera a todos en ese ítem.

▶: Cuadrado vio la tarjeta roja después de una falta terrible

▶: ¡Golpeó a Juan Guillermo Cuadrado y se disculpó en Twitter!

▶: Millonaria oferta de China por Juan Guillermo Cuadrado

Las expulsiones en Juventus ya son 5 en la temporada y 4 de ellas fueron tarjetas rojas directas. La de Juan Guillermo Cuadrado fue una de ellas. Al colombiano lo expulsaron muy rápido en el encuentro con uno de sus exequipos. Golpeó con rudeza a Gaetano Castrovilli y luego de ver la acción en el VAR, el árbitro Federico La Penna tomó la decisión de sacarlo del juego.

Además de Juan Guillermo Cuadrado, los otros futbolistas de la Juventus que ya fueron expulsados en la temporada son Adrien Rabiot, Federico Chiesa, Merih Demiral y Carlo Pinsoglio. Ellos completan el antirrécord de Juventus en la campaña.

5 – With #Cuadrado being sent off against Fiorentina, Juventus have received the joint-most red cards in the top-5 European leagues this season (five). Unsettled.#JuveFiorentina #JuveFiorentina

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 22, 2020