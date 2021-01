Everton vs. Rotherham United. James Rodríguez, titular

El técnico del Everton, Carlo Ancelotti, confirmó la titular de Everton contra Rotherham (Copa FA). James Rodríguez está en el 11 de entrada.

James Rodríguez hasta ahora jugado 11 compromisos en el marco de la Premier League y uno por Copa de la Liga frente al West Ham. En Copa FA. Que viene siendo el segundo certamen en importancia dentro de las competiciones domésticas inglesas, será su debut.

Era de esperarse que fuese titular, dadas las bajas de Richarlison y Calvert-Lewin. Él es el jugador referente en la ofensiva para este compromiso en condición de local contra el Rotherham United, club que actualmente compite en la segunda división y que recién se activa de manera oficial en este 2021. En esta campaña solamente ganó una vez afuera, ajustando 7 derrotas consecutivas a domicilio.

Los antecedentes indican que, de no mediar alguna sorpresa, el Everton non debería tener algún lío en sacar con victoria este compromiso programado para jugarse desde las 7:00 a.m., hora colombiana. Tendrá señal de televisión a través de ESPN 2.

Para James Rodríguez este es el segundo compromiso oficial del 2021 y primero del año en condición de titular. El pasado 1 de enero disputó algunos minutos del periodo complementario en la derrota como local de los Toffees por 0 – 1 frente al West Ham en cumplimiento de la Premier League.

Finalmente, cabe anotar que el zaguero colombiano Yerry Mina en esta oportunidad será suplente. Así lo determinó el cuerpo técnico de cara a este choque, que sin duda es importante para un Everton cada vez más protagonista en el fútbol inglés.

Formación titular del Everton vs. Rotherham United