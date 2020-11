Everton vs. Manchester United: ¡juega James Rodríguez!

Se juega la octava fecha en la Premier League, con el Everton en condición de local frente a Manchester United. James Rodríguez es titular.

El volante colombiano se recuperó de sus dolencias físicas, periodo de reposo y recuperación que lo mantuvo al margen de la jornada anterior, cuando el Everton cayó en su visita al Newcastle. Ese día fue evidente la ausencia de James, quien le da una dinámica distinta al rendimiento ofensivo de sus compañeros.

Precisamente, la idea de mantener a James Rodríguez en reposo fue darle el tiempo de recuperación deseado. Se sabe que en el Everton es vital ganarle en casa un rival que perfectamente es directo en la lucha por los lugares importantes en la clasificación general.

No obstante, el United de ahora es un equipo en serias dificultades porque no se le han dado los resultados. Difícilmente creen que el actual cuerpo técnico se sostenga una semana más, en caso de no sacar un buen resultado de este encuentro en Goodison Park.

Por otra parte, Yerry Mina es suplente. Para efectos de Selección, este encuentro es importante porque una vez culmine el juego ambos futbolistas colombianos tendrán viaje a nuestro país de cara a la tercera y cuarta fecha de las clasificatorias al mundial de Catar 2022.

Para tener en cuenta como estadísticas de interés, que el Everton no cayó en 14 de sus últimos 15 compromisos como local en la Premier League, en tanto que Manchester United tiene un registro de 6 triunfos al hilo como visitante en la máxima competición inglesa. Así mismo, los de Old Trafford están invictos en 11 de sus recientes 12 juegos contra Everton por todas las competiciones.

Everton y Manchester United juegan desde las 7:30 horas de Colombia. La señal de televisión oficial para ver el compromiso es por el canal ESPN.

Formación titular del Everton vs. Manchester United