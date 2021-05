Everton respalda estado físico de James Rodríguez y duda de la Selección Colombia

James Rodríguez ha sido blanco de críticas en las últimas horas a causa de su desconvocatoria de la Selección Colombia para las Eliminatorias y Copa América.

Por medio de un comunicado oficial se conoció que James no estará con la Tricolor por problemas físicos; no está al 100%. Esto ha generado mucha controversia e incluso división en nuestro país. Sobre este tema habló el propio Reinaldo Rueda en rueda de prensa, quien indicó que “la Selección Colombia necesita a James cuando esté al 500%, al 100 no es suficiente”.

Un día después de estas palabras del DT de la delegación colombiana, el Everton se manifestó al respecto a través de su director médico, , Danny Donachie, quien respaldó al colombiano y su estado físico.

“Nuestro Director de Medicina, Danny Donachie, dice que James Rodríguez estaba en camino de estar completamente en forma para el inicio de la campaña de la Copa América de Colombia. Fue una lesión muy pequeña al final de la temporada y no tuvimos ningún problema con la incorporación de James a Colombia”. escribió el club inglés.

y agregó que “decidimos colectivamente que sería mejor para él no jugar en los dos partidos de la Copa del Mundo, entonces estaría absolutamente listo para el inicio de la Copa América y podría jugar todo el torneo sin ningún problema”, dijo el médico.

“He visto las pruebas realizadas por Colombia y no hay nada en ellas que diga que no va a estar en forma para esa competencia. Acordamos que estaría en plena forma, sin preguntas, para el inicio de la Copa América. Nunca tuvimos la menor duda de que estaría en las mejores condiciones a tiempo para el torneo”.