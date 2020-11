Callum Wilson y los detalles de su pelea con Yerry Mina

En el penalti que decretó el primer gol de Newcastle a Everton, Callum Wilson y Yerry Mina tuvieron una charla que terminó con un aparente golpe al colombiano. ¿Qué pasó?

Al final del juego y tras el doblete que hizo para que Newcastle ganara por 2-0, Callum Wilson habló para la prensa inglesa. Y una de las preguntas a las que respondió estuvo relacionada con Yerry Mina. A ellos se les vio hablar antes del penalti. El colombiano se acercó a decirle algo en secreto y el atacante reaccionó dándole un golpe con el balón por el que fue amonestado.

“Le dije que se callara. Él trató de meterse en mi cabeza y decirme adónde ir para el penalti”, fue lo primero que dijo Callum Wilson al respecto. Y agregó que disfrutó el enfrentamiento con él y que la celebración que tuvo en el gol llevándose el dedo a la boca en señal de silencio fue dedicada a Yerry Mina.

“Fue una buena batalla, de eso se trata. Disfruto eso a veces, empujarnos unos a otros y esas cosas”, dijo el goleador del partido sobre su cruce con Yerry Mina del que también habló el DT Steve Bruce: “No creo que lo distraiga mucho. Él es un goleador. Esa tontería continúa, pero como lanzador de penaltis uno sigue con su trabajo y la mejor manera de hablar es marcando. Él lo hizo”.

“Yeah I told him to be quiet, he tried to get in my head and telling me where to go for the penalty”

Callum Wilson reveals his celebration was aimed at Yerry Mina and enjoyed the battle with him today pic.twitter.com/FvSZmPIuoj

— Football Daily (@footballdaily) November 1, 2020