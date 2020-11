Foto: Conmebol

En la primera doble fecha de las eliminatorias los usuarios fueron sorprendidos tras no poder ver todos los partidos de las Eliminatorias por el Gol Caracol.

Esto sucedió porque a raíz de la pandemia, cada equipo que haga la labor como local, decide el horario en el que se disputará el partido, sin importar derechos de televisión, motivo por el que se cruzan los encuentros.



Para esta tercera fecha pasará lo mismo, ya que fue algo estipulado desde Conmebol, razón por la que en esta tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Al Mundial de la FIFA de Catar no podremos ver todos los partidos por la señal abierta de Caracol TV, o por lo menos sin pagar.

Precisamente, en la tercera fecha solo se trasmitirán por la señal básica 4 de los 5 encuentros por el Gol Caracol TV, ya que solo se cruza un partido.

Jueves 12 de noviembre: (Hora colombiana)

Bolivia VS Ecuador – 3:00 p.m. Caracol TV

Argentina VS Paraguay – 7:00 p.m. por Caracol TV

Viernes 13 de noviembre: (Hora colombiana)

Colombia VS Uruguay – 3:30 p.m. por Caracol TV

Chile VS Perú – 6:00 p.m. por Caracol TV

Brasil VS Venezuela – 7:30 pm solo por Caracol Play y en diferido por Caracol TV.

Por otro lado, la que sí sufrirá varios cruces en los partidos será la fecha 4 y solo trasmitirán dos encuentros por la señal abierta de Gol Caracol, en donde por obvias razones estará el de Ecuador vs. Colombia el próximo martes 17 de noviembre a las 4: 00 p.m., a falta de confirmación el otro partido.

A continuación la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022:

Martes 17 de noviembre: (Hora Colombiana)

Ecuador VS Colombia – 4:00 p.m. – por Caracol TV

Venezuela VS Chile. 4:00 p.m. – por Caracol Play

Paraguay VS Bolivia – 6:00 p.m. TV por definir

Uruguay VS Brasil – 6:00 p.m. TV por definir

Perú VS Argentina – 7:30 p.m. TV por definir