¡Espectacular! Así fue anunciado Santos Borré como nuevo jugador del Eintracht Frankfurt

Luego de varios meses de rumores con relación al futuro de Rafael Santos Borré, este lunes, 5 de julio, se hizo oficial su paso al fútbol de Alemania.

Se confirmó lo que hace rato se rumoraba. Borré dejó a River Plate y partirá a la Bundesliga. El colombiano firmó un contrato por cuatro temporadas y, según medios de Argentina, Rafael cumplirá su palabra y le dejará a los de la ‘Banda cruzada’ un ingreso importante.

Welcome, Rafael! 👋🇨🇴

Eintracht Frankfurt is delighted to announce the signing of Rafael Santos Borré from @RiverPlate on a four-year contract! ✍️🦅 #SGE pic.twitter.com/YQrWIBaH29

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) July 5, 2021