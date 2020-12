¿Es el 2020 el peor año de la carrera de James Rodríguez?

A partir del análisis deportivo, podría decirse que el 2020 de James Rodríguez fue un año para el olvido. El colombiano no dio pie con bola y cuando medio repuntó y estaba viendo la luz, la oscuridad llegó de nuevo.

Desde enero hasta diciembre, el 10 de la Tricolor se vio envuelto en todo tipo de situaciones que imposibilitaron su desarrollo óptimo en el balompié que practica. Bajo nivel en la cancha, problemas fuera de ella, polémicas y en ninguno de los equipos que estuvo lució. Del crack que deslumbró al planeta en el Mundial de Brasil 2014 no hubo muchas luces en el año de la pandemia.

Inició jugando para el Real Madrid. Y eso que decir jugando es muy pretencioso porque jamás hizo parte de los planes de Zinedine Zidane. El cuadro Merengue conquistó una Liga española, que aparecerá en el palmarés del volante cafetero, pero en realidad su aporte dentro del terreno de juego fue casi nulo. Las lesiones y Zizou lo desaparecieron de la competencia en sus últimos seis meses en la Casa Blanca, al punto que su despedida fue tan silenciosa como su presencia. El COVID-19 hizo frenar los torneos y por ahí derecho se fue James del conjunto español, sin pena ni gloria.

En tiempos pasados, que Rodríguez estuviera libre o buscando equipo, hubiese sido motivo de lucha para algunos clubes. Pero esta vez, tan solo Carlo Ancelotti se fijó en él, como ya lo había hecho antes, demostrando que confía a ciegas en su talento. Es por eso que sin importar los murmullos al rededor del tema, firmó con el Everton FC.

La ilusión

El inicio de James Rodríguez con los Toffees fue increíble. Todos hablaban de un renacimiento, un lugar en el mundo, la mano del DT italiano, la confianza, el desaprovechamiento de Zidane, entre otros comentarios. Los números del jugador en los primeros duelos fueron los culpables: tres goles y tres asistencias en cinco juegos. Se ilusionaba cualquiera.

Fue el clásico con empate por 2-2 contra el Liverpool FC el que determinaría el bajón. De ahí en adelante las cosas cambiaron, llegaron las dificultades físicas y los malos resultados. El conjunto inglés entró un bache y refuerzo de la dorsal 19 no ayudó, ya no brilló, ya no solucionó. Desde ese momento ha tenido seis bajas consecutivas por unas molestias que nunca han podido confirmar con nombre propio. Pasó de ser algo para solucionar en pocos a días a un “no juega más en diciembre” y ahí está, a la espera de regresar con el Año Nuevo.

Un lío en la Tricolor

Si bien James podía pasar malas temporadas en las instituciones que ha integrado, la Selección Colombia era su polo a tierra, su espacio. Allí donde se reunía con su generación y donde sin problemas lucía y lideraba. Pero no fue así. Chile, Uruguay y Ecuador destaparon lo que se convertiría en escándalo.

El combinado patrio sufrió dos goleadas seguidas e históricas y el cucuteño se vio completamente desteñido, sin ideas, sin voz de mando, sin el talento que de sobra tiene. Unos dicen que caminó, otros que se desapareció y hay quienes se atrevieron a afirmar que era el protagonista de líos internos contra el entrenador Carlos Queiroz, que se peleó con sus compañeros, que se fue a los puños con Juan Guillermo Cuadrado… etc.

Siempre ha sido un futbolista de pocas palabras, de bajo perfil. Lo suyo ha estado en enamorar con pases y anotaciones, pero esta vez tuvo que salir y poner pecho. Un comunicado de prensa fue el medio para alejar los rumores y aclarar lo que aún sigue siendo un misterio y una duda en el país.

Por fin… el fin

Llegó el fin del 2020 y ojalá la culminación de la mala racha del nortesantandereano. Pero los últimos días del año no podían ser distintos, siguen llenos de incertidumbres. Por un lado James Rodríguez asegura que está bien y que prontamente estará en las canchas, pero por el otro, el técnico Ancelotti dice que no.

“Con James hay que esperar día a día. No está listo y podría tomarle algún tiempo más. Espero que esté listo para el próximo duelo del día 9 ante el Rotherham por la FA Cup”, expresó Carlo, contradiciendo lo dicho por el colombiano.

¿Si está lesionado? o ¿cuáles son sus molestias físicas?, son algunas de las preguntas que se hacen periodistas e hinchas que continúan a la expectativa de un dictamen médico oficial. Lo cierto es que en el año del COVID-19 apenas pudo disputar 25 partidos oficiales.