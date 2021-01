Jéfferson Lerma quedó absuelto de su sanción y puede jugar

El fin de semana se disputó la decimocuarta jornada del Football League Championship, que es la segunda división del fútbol de Inglaterra, y Jéfferson Lerma protagonizó una polémica con su equipo el Bournemouth, después de que lo expulsaran y su técnico y directivos lo respaldaran haciendo una apelación oficial, que terminó con veredicto a favor del volante de 26 años.

El compromiso fue el sábado anterior contra el Luton. Allí, cuando transcurrían 26 minutos, el mediocampista de la Selección Colombia, saltó a cabecear con dos jugadores del contrario en su camino. Al instante de saltar fue chocado por Luke Berry, por lo que abrió sus brazos y golpeó en la cara al otro contrincante que se encontraba cerca, Tom Lockyer.

De inmediato, el juez central David Webb consideró que había exceso de fuerza y decidió mostrarle la tarjeta roja. Frente a eso, desde el banco el entrenador y sus demás compañeros refutaron la situación y terminado el duelo decidieron tomar medidas más radicales.

El Bournemouth envió una reclamación para que la FA revise la acción y absuelva al futbolista cafetero de cualquier culpa, permitiendo así que no tenga que pagar fechas de suspensión, más en una instancia definitiva por la que atraviesan en el certamen, en el que están el tercer lugar de la tabla de posiciones con 42 unidades, a ocho del líder que es el Norwich con 50.

“Fue un momento crucial. Jeff ha lanzado un cabezazo, uno de los rivales lo ha desequilibrado y lo atrapó con el brazo que arrastraba. Creo que todo el mundo es de la misma opinión que yo y cualquiera que haya visto esa decisión, no creo que tengas que saber demasiado sobre fútbol para saber que eso no es una tarjeta roja”, expresó Jason Tindall, DT del conjunto inglés.

El marcador estaba por 0-0 cuando sucedió el evento desafortunado y más tarde, en el minuto 67, el cuadro de la visita se fue arriba por 0-1 con anotación de Kleman Dewsbury-Hall y terminó ganando el partido. “Creo que inicialmente hubo mucha frustración. Los muchachos no podían creer la decisión ni siquiera en el descanso. Pero tienes que dejar eso atrás y salir y concentrarte en el juego. Sentí que los muchachos lo dieron todo hoy y desafortunadamente terminamos saliendo sin nada“, añadió Tindall, argumentando que la sanción hizo mella en el desenlace.

Adicionalmente, se quejó por el arbitraje en general, pues aseguró que se nota mucho la diferencia con la primera categoría. “Hemos sido muy afortunados de ver arbitrar en la Premier League durante cinco temporadas y hay un enorme abismo en la calidad”, apuntó.

El club de Jéfferson Lerma jugará de nuevo este martes por la fecha 25 del torneo visitando al Derby County a la 1:00 p.m. en el estadio Pride Park.

Gets worse the more times you see it. pic.twitter.com/34KyoRs3kM

— Oh When The Town Podcast (@OhWhenTheTown) January 16, 2021