En suspenso situación actual de James en el Everton

El misterio de saber si James Rodríguez jugará con Everton esta semana sigue. No fue confirmado que el colombiano esté contra West Bromwich.

Este jueves 4 de marzo desde la 1:00 p.m., hora colombiana, los Toffees van como visitantes en campo del West Bromwich. Este compromiso hace parte de la fecha 29 en la Premier League. Los rivales del cuadro dirigido por Carlo Ancelotti son penúltimos en la clasificación general.

Por otra parte, es un duelo de especial interés para James Rodríguez, quien fue reservado debido a alguna molestia física sobre la cual no existe aún un informe oficial, que indique si estará o no en este nuevo compromiso por la máxima competición del fútbol inglés.

En rueda de prensa el técnico Carlo Ancelotti insistió en que “Davies, James, Coleman y Olsen serán evaluados en el entrenamiento de la tarde”. Son varios jugadores en departamento médico, con el aval para determinar si pueden jugar esta semana.

James Rodríguez no ve acción con Everton por la Premier League desde el pasado 20 de febrero, en el derbi que como visitante ganó en campo del Liverpool. Hizo la asistencia en la acción del 1 – 0. De la nueva lesión es complejo determinar su gravedad o si se trata de un leve inconveniente.

Esta última información, la de un problema físico sin gravedad considerable, es la que más mencionan en Inglaterra. No creen que exista un tema mayor, como para pensar nuevamente en la ausencia de James Rodríguez.

🤕 | Davies, James, Coleman and Olsen will be assessed in training later today ahead of #WBAEVE.

Watch live: https://t.co/2e3hamCsTY pic.twitter.com/z4oibMrD6g

— Everton (@Everton) March 3, 2021