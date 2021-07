En Argentina están indignados con Villa y Cardona: “No se pueden creer más que Boca Juniors”

En los últimos días, Edwin Cardona y Sebastián Villa han protagonizado los medios de Argentina por sus negativas actitudes con Boca Juniors.

Cardona, cabe recordar, terminó su participación con la Selección Colombia en la Copa América y prefirió ir de vacaciones con su familia en lugar de concentrarse con Boca Juniors para los octavos de final de Copa Libertadores. Esto no fue así y el equipo argentino terminó eliminado.

+ Jhon Córdoba: “Estuve 6 años en Alemania y no me llamaron de Selección Colombia”

+ Directivas de Boca Juniors aclararon la situación de Sebastián Villa

A los pocos días el volante colombiano se sumó al equipo tras terminar su aislamiento preventivo y sintió el malestar del entorno de Boca Juniors por su decisión. Ahora, esta semana, se suman las actitudes de Sebastián Villa, quien, según la prensa de Argentina, no quiere seguir en el Xeneize a pesar de tener contrato vigente.

El extremo no fue a entrenar este viernes y todo parece indicar que no jugará más con el equipo que dirige Miguel Ángel Russo y su futuro estaría en Brujas, de Bélgica.

Esto ha generado indignación en la prensa de Argentina. Uno de los que explotó contra los colombianos fue el ‘Pollo’ Vignolo. ” Yo siento que hay futbolistas en Boca Juniors, y voy a decir nombres: Villa y Cardona, que se mueven en Boca como si la vida del resto no les importara, que solo importara ellos. No pongo a Fabra, porque el tipo tiene cierto compromiso, después en la cancha es distraído” .

Y siguió: ” no se puede hacer lo que se quiere, no se pueden creer más importantes que las instituciones, que el mundo gira alrededor de ellos, no sé qué va a pasar, creo que no hay vuelta atrás, que Villa no va a jugar en Boca. Eso sí, hay que amar tu trabajo, ser responsable, querer a tus compañeros, ser profesional”.