Émerson Rodríguez: “Me gustaría jugar al lado de James, Falcao y Cuadrado”

Una de las cuatro cuotas de Millonarios en el microciclo de la Selección Colombia, Émerson Rodríguez, habló este martes en la conferencia de prensa.

Uno de los mejores jugadores, además revelación de Millonarios, manifestó el anhelo de pertenecer a la Selección Colombia, los referentes con lo que quiere jugar y los objetivos a corto, mediano y largo plazo con la Tricolor.

“Todo es un proceso, vamos por buen camino. Me gustaría jugar al lado de James Rodríguez, Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado. Sería un orgullo y una satisfacción. Para eso trabajo día a día”.

Sobre la reacción que tuvo al momneto de conocer el llamado al microciclo por parte de Reinaldo Rueda, Émerson indicó que ” el grupo estuvo muy contento con mi llamado. Fredy Guarín me contó su experiencia acá en la Selección. Me aconsejó luchar y seguir mis sueños por estar acá, siempre manteniendo la humildad. La verdad sí me veo ahí porque para eso trabajo y he venido haciendo las cosas bien, seguiré en este camino”.

Y agregó. “Trabajo para estar acá. Yo me veo en la Selección. Es lo que anhelo y lo que sueño poder estar en una convocatoria oficial. Debo aprovechar esta oportunidad”.

Sobre las conversaciones y trabajo que ha llevado a cabo con Reinaldo Rueda, el juvenil de Millonarios dijo que ” es una experiencia muy bonita, hay que disfrutarla y va a ser de muy buen aprendizaje con el profe Reinaldo Rueda, eso nos aportará también para llevarlo al club, a futuro la verdad me veo acá, con la ayuda de Dios así será”.

Émerson Rodríguez finalizó su intervención recordando los consejos que recibió por parte de Alberto Gamero. “El profe me ha dicho que el trabajo en equipo y la solidaridad que tenemos es muy importante, el equipo ha mejorado mucho en conjunto y me dice que tengo que ir al último cuarto de cancha a hacer lo yo sé hacer: atacar. Eso me ha ayudado mucho”.

