¿Próximo partido de la Selección con público en el Metropolitano?

El juego del combinado nacional en Barranquilla frente a Uruguay podría contar con presencia de público de acuerdo al alcalde Jaime Pumarejo.

El alcalde de la ciudad de Barranquilla, aseguró que viene trabajando junto al gobierno nacional la posibilidad de que el próximo partido de la Selección Colombia cuente con un aforo limitado de público en el estadio Metropolitano. La idea del mandatario es lograr tener por lo menos un 10% de espectadores en relación a la capacidad del escenario deportivo.

En caso de que el Ministerio de Salud apruebe esta propuesta, serían alrededor de 6.000 aficionados los que podrían ingresar a este partido, teniendo en cuenta que este estadio puede albergar hasta 48.000 personas. “Estamos trabajándole al tema. El aforo del estadio es de casi 50.000 personas. Lo que estamos trabajando es que se pueda tener un aforo entre el 10% y el 15% en todas las tribunas”, dijo el alcalde Pumarejo en declaraciones a Blu Radio.

De acuerdo al mandatario, no hay una certeza sobre si esto se permitirá o no y resalta que en caso de que no se dé para el juego entre Colombia y Uruguay, se podría buscar una alternativa para una fecha más adelante. De momento, se mantiene la incertidumbre.

Esta propuesta de Pumarejo llega casi a la par con las declaraciones del secretario adjunto de la Conmebol, Gonzalo Belloso, quien en diálogo con el diario Olé, espera que para la Copa América 2021 que se realizará en Colombia y Argentina, pueda contar con público. Por esta razón, esto podría considerarse como un piloto de cara a esta competencia.

Si llega a recibirse una respuesta positiva, se estaría marcando un precedente en Colombia, pues desde el regreso del fútbol a nivel local, ningún partido ha contado con asistencia de público como se ha visto en países como Francia y Portugal. Esta propuesta podría despertar el interés de los dirigentes del fútbol colombiano, que querrán contar con público en las fases finales de la Liga Betplay 2020.