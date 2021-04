El primer Hat-Trick de Yimmi Chará en su carrera profesional

El jugador colombiano fue figura en el triunfo de su equipo en plena Concachampions, marcando el primer triplete de su carrera.

Este martes, Yimmi Chará por primera vez en su carrera, logró llevarse el balón del partido a su casa, consiguiéndolo en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Su equipo, el Portland Timbers de la MLS, derrotó en el partido de vuelta 5 – 0 al Marathon de Honduras, donde 3 de los 5 goles fueron obra del exjugador de Junior y Nacional.

El juego en el partido de ida en tierras centroamericanas había terminado 2 – 2, pero en la vuelta el cuadro estadounidense no tuvo piedad y dejó el marcador global con 7 – 2 en la pizarra. Además de Yimmi, su hermano Diego Chará fue titular en ambos encuentros y ayudó a la clasificación a la fase de los cuartos de final.

Los 3 goles de Chará lo convierten en el segundo jugador de la historia de la MLS que marca un triplete en esta competición, demostrando que sigue en un gran momento de su carrera. Las anotaciones fueron los dos primeros goles al 18′ y al 35′ y marcó el cuarto de su equipo al minuto 78, todas anotaciones como un devorador del área.

Yimmi Chara becomes the 2nd MLS player to score a Concacaf Champions League hat trick. #RCTID #SCCL21 pic.twitter.com/7sCoXMhO1h

Dairon Asprilla makes another great run down the side, and Yimmi Chara slots it into the back of the net. #RCTID #SCCL21 pic.twitter.com/u4dLcR0zXQ

— Portland Timbers (@TimbersFC) April 14, 2021