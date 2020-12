Cada vez está más cerca la llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia. Sin embargo, ya habrían comenzado las quejas entre los jugadores del plantel.

De acuerdo al periodista Carlos Antonio Vélez, ya comenzaron a escucharse algunas voces de inconformidad en el plantel de la Selección Colombia ante la posible llegada de Reinaldo Rueda. Así lo confirmó en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, donde indicó que ven con buenos ojos al DT caleño, pero que consideran que el problema sería con su preparador físico.

“Los amigos de la vagancia y de la desidia ya empiezan a decir: ‘Viene el profesor Rueda, muy bueno. Pero tiene un preparador físico que trabaja muy duro y es muy jodido’”, dijo el comunicador, asegurando que este tipo de situaciones lo único que hacen es perjudicar a la Selección Colombia.

Y agregó. “Ese (preparador físico) es el que necesitamos para que apriete tuercas. Señoriteo, no más. Divas, no más. De divas estamos hasta el cuerno”, dijo, insinuando nuevamente que fue el mismo problema que terminó con el trabajo del técnico Carlos Queiroz, pues habrían posturas de jugadores que no están de acuerdo con el trabajo exigente.

Más allá de esto, la versión de Vélez, es que los jugadores quieren que llegue Rueda, pues saben que los objetivos que tienen con el equipo son lo más importante. Resta esperar para ver cómo se desarrollará la salida del estratega de la Selección de Chile y si finalmente se logra llegar a un acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol.

