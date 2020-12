Luego de confirmarse la salida oficial de Calos Queiroz de la Selección Colombia tras llegar a un acuerdo con la FCF, se sigue hablando sobre las diferencias que habían a la interna.

Mucho se habló de lo que serían los problemas que hubo dentro de la Selección Colombia en la última doble fecha de las Eliminatorias al mundial de la FIFA 2022, razón por le que sería uno de los motivos que conllevó a que la tricolor perdiera por goleada en sus dos recientes presentaciones.

+ Luis Fernando Suárez: “Estoy listo para dirigir a la Selección Colombia”

+ Reinaldo Rueda y lo que falta para ser DT de la Selección Colombia

Sin embargo, luego de la confirmación oficial de la salida de Queiroz del banco técnico de la delegación cafetera, se sigue hablando de esos hechos que desencadenarían en los malos resultados y por ende en la no continuidad del portugués.

Javier Hernández Bonnet, Director de Blog Deportivo, habló en el programa sobre la relación de James Rodríguez con el adiestrador extranjero. “A mí me aseguran que la relación después de haberle entregado la camiseta número 10 a Steven Alzate, la relación, o por lo menos la confianza de James hacia el técnico no fue mucha. No sé si enderezaron el camino”.

Lo anterior es de lo que tanto ha enfatizado Bonnet ” un tema de jerarquías” lo que seria la ruptura entre Queiroz y el jugador del Everton inglés. Cabe recordar que Stiven Alzate utilizó la 10 de James en un compromiso amistoso entre Colombia vs. Ecuador en el 2019, tiempo en el que empezarían los ‘rifirrafes’ entre el cucuteño y el estratega portugués.

Sin embargo, ambas partes han desmentido dichas diferencias a la interna y por el momento, se espera a que se mencione al nuevo entrenador de la Selección Colombia en el presente año y empiece a preparar lo que será el 2021, cuando enfrente a Brasil y Paraguay.