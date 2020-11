El ‘Pibe’ respalda a James con un duro mensaje a Queiroz

Varios días después de que la Selección Colombia cayera en la doble fecha de eliminatorias, ‘El Pibe’ Valderrama criticó fuertemente al técnico portugués.

Con la cabeza fría y con las derrotas digeridas, Carlos ‘El Pibe Valderrama’ habló sobre estos dos partidos, respaldando a los jugadores, principalmente a James Rodríguez y se despachó en contra de Carlos Quieroz. En diálogo con Win Sports, el exjugador dijo: “Voy a ser directo… James Rodríguez en la selección Colombia juega de puntero derecho. James Rodríguez no es puntero derecho, ¿cuándo?“.

Continuó desarrollando su idea con relación al ’10’. “Entonces él, por respetar un sistema, por respetar un cuerpo técnico, se queda de puntero derecho. ¿Saben cuántas veces toca James Rodríguez la pelota en la selección Colombia? Cuéntenlas y me dicen y me llaman que yo sé, las tengo contaditas. Cuenten… Vean el partido y cuenten“.

“Es que James Rodríguez no es puntero derecho, James Rodríguez en es el ‘diez’ de la selección Colombia y no hace dos partido, hace dos Mundiales. Perdió gol y perdió pase gol, ¿sabes lo que perdió? Él es el que genera fútbol en la selección Colombia y no genera fútbol, ¿por qué en estos dos partidos cuántas ocasiones de gol tuvimos? Ocasiones de gol, no estoy hablando de tirar centros, de tirarle un centro a Duván, no. Jugadas de gol, ‘mano a mano’, cuéntenlas y díganme“, explicó

Criticó los métodos del entrenador. “No generamos fútbol y, si no se genera fútbol, no podemos marcar goles. Para marcar goles hay que generar fútbol y eso se hace en la mitad de la cancha y tenemos los jugadores, porque no me van a decir que Cuadrado no genera fútbol o que salió ayer de Chocó. No, Cuadrado lleva dos Mundiales y está jugando en la Juventus“.

“Pero ahora no, ahora lo ponen de puntero derecho. Entonces tenemos dos punteros que generan fútbol, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. ¡Cómo me va a salir un técnico de fútbol con que el diez no le importa! Si el ‘diez’ es el que genera para hacer goles. El número diez es el que genera jugadas para marcar goles, para hacer goles“, dijo airadamente.

Por último, dijo lo que a su criterio se necesita para que el equipo recobre la forma futbolística que le hizo falta en la doble fecha eliminatoria. “Si el número diez no genera, si el número ocho no genera fútbol, no concretamos jugadas de gol y no generamos fútbol, que es el problema que tiene la selección ahora“.