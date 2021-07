¡El periodista que evitó las convocatorias de Iván Ramiro Córdoba a la Selección Colombia!

Lo contó el mismo Iván Ramiro Córdoba en entrevista con la Revista Semana. Sucedió entre 2007 y 2010 con Jorge Luis Pinto como DT. ¿Qué fue lo que pasó con el capitán de la Selección Colombia en el título de la Copa América 2001?

“Volví a la Selección con mucha ilusión. Llegué a pelear un puesto y encima me dijeron que tenía que limar dizque asperezas con un periodista, por eso no me convocaban hasta ese momento”, fue lo primero que contó sobre ese suceso que sorprendió a más de uno. Por ese entonces él era uno de los indiscutidos en el Inter de Milán.

Lo que sucedió tuvo que ver justamente con un compromiso suyo en el equipo italiano, válido por la Champions League. Fue lo que recordó Iván Ramiro al hablar de aquel suceso con el periodista cuyo nombre no reveló: “Él me explicó que supuestamente no le di una entrevista a un corresponsal de él luego de un partido de Champions que perdimos y en el que yo salí enojadísimo. No hablé con nadie. ¡Con nadie! No solo con el corresponsal colombiano, sino con nadie”, enfatizó.

Y agregó: “Él me puso la cruz y palo, palo, palo, palo. Mi familia sufriendo acá y yo les decía: ‘No escuchen la radio’, pero escuchaban. Yo nunca le di mayor importancia porque dije que el problema era de él (…). No le pedí disculpas al periodista. Le pregunté cuál era su problema conmigo: no tengo un problema con usted y usted tiene un problema conmigo y no sé de dónde nace ese problema”, expresó.

A final de cuentas las convocatorias para Iván Ramiro Córdoba volvieron. Terminó retirándose de la Selección Colombia en esa Eliminatoria hacia Sudáfrica 2010. Jugó el 15 de octubre de 2009 ante Paraguay y fue todo.