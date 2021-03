El partido que la Selección Colombia jugaría en Bogotá en la Copa América

Quedó definido el calendario de la Copa América 2021 y para la Selección Colombia hubo sorpresa al no tener partidos programados para disputar en Bogotá. Oficialmente se hará un pedido para que eso cambie y ya hay pistas sobre lo que puede suceder.

Lo adelantó el periodista Carlos Antonio Vélez con una información en su cuenta oficial de Twitter. Allí escribió: “Atención. A esta hora el Ministro Lucena, el Presidente Jesurún y Dominguez de Conmebol analizan la posibilidad de habilitar el Campín para un partido de la Selección Colombia en Copa América. Inicialmente borrada podría ser sede del juego ante Brasil. Noticia en desarrollo”.

Carlos Antonio Vélez se refiere al partido de la Fecha 4 en dicho grupo: Selección Colombia vs. Brasil. Está programado para disputarse el 24 de junio e inicialmente tiene como sede el estadio Metropolitano en Barranquilla. Sería el segundo que se dispute en dicho escenario para la Tricolor, pues allí debuta enfrentando a Ecuador. Además tiene juegos en Medellín (vs. Venezuela) y Cali (vs. Perú).

El no tener compromisos en Bogotá causó sorpresa y desató el pedido formal para el cambio. El Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, aseguró a través de redes sociales que trabajará en conjunto con la Federación Colombiana de Fútbol para solicitarle a la Conmebol una nueva modificación y de esta manera otorgarle un encuentro a Bogotá.

Ese sería el ya mencionado ante Brasil. Los trámites empezaron a realizarse a 3 meses del inicio de la Copa América que realizarán conjuntamente Colombia y Argentina. El fixture está definido y se buscará ese cambio.

Los trinos de Carlos Antonio Vélez y Ernesto Lucena sobre la Selección Colombia y Bogotá

