¡El hermano de Luis Díaz que también es hombre de Selección Colombia!

Jesús Díaz Marulanda, al igual que Lucho, está iniciando su carrera en Barranquilla FC. Y por lo que hace ahí ya llamó la atención del DT Héctor Cárdenas. Está convocado a la Selección Colombia sub-17.

En este caso es para un microciclo que tendrá lugar entre el 21 de julio y 3 de agosto. La escuadra convocada estará reunida en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Luego, entre el 27 de julio al 3 de agosto, estará en Quito para jugar tres partidos amistosos contra la Selección Nacional de ese país.

Dentro de los citados está el hermano de Luis Díaz. Se llama Jesús Díaz Marulanda. También es atacante. Juega en el Barranquilla FC y en la Selección Atlántico. Con esta última recientemente estuvo marcando goles en el Torneo Nacional sub-17, mientras Lucho lo hacía en la Copa América.

Jesús ha sido convocado a procesos juveniles de Selección Colombia Sub-15 y con 16 años ya está en la Sub-17. Ya debutó como profesional. Tiene 8 partidos del Torneo BetPlay y algunos más en la Copa Colombia. Allí precisamente se estrenó como goleador anotándole a Tigres. Lo que viene para él es buscar más goles e intentar sorprender al mundo como lo ha hecho su hermano, quien también inició su carrera apoyándose en su padre.

“Con mi hermano siempre me la he llevado muy bien desde pequeño, él siempre me ha cuidado y ahora más. Cada vez que ve mis partidos me dice las cosas y busca corregirme. Me pide que ayude un poquito más o que me meta más al juego. Siempre nos llamamos, nos escribimos al igual que con el otro hermano mío. Nos la pasamos jodiendo, llamándonos”, contó Jesús Díaz recientemente en entrevista en el Diario AS:

¿En qué se diferencian él y Luis Díaz? La otra respuesta que dio en ese diálogo fue: “Casi todos los técnicos me dicen que tengo la velocidad, el dribling y en la técnica, dicen que soy un poco mejor que él”.

La convocatoria de la Selección Colombia sub-17