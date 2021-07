El extrañísimo negocio que llevaría a Dávinson Sánchez a LaLiga

Según versión de Gianluca DiMarzio en la prensa europea, Tottenham Hotspur tiene la idea de fichar a un jugador del Sevilla por el que pagaría 30 millones de euros más el traspaso de Dávinson Sánchez.

Eso resulta ser toda una curiosidad. Es extrañísimo, ya que en agosto de 2017 Tottenham pagó 45 millones de euros por el zaguero de la Selección Colombia. Cuatro años después estaría saliendo de él y como parte de pago de un negocio. No es una venta o una cesión como tal. Sería parte de pago para lograr lo que pretende su DT en el mercado de fichajes.

Se trata de Jules Koundé, zaguero francés de 22 años con presente en Sevilla FC. Él, que llegó a LaLiga en 2019 procedente de Bordeaux, es el hombre que pretenden tener en Tottenham Hotspur y por el cual se plantean incluso la salida del colombiano al que fueron a buscar hace 4 años con una cifra bastante importante en la historia del club.

La idea ahora sería comprar a Koundé por 30 millones de euros y la cesión de Dávinson Sánchez. Según @DiMarzio, ya todo estaría acordado entre los clubes y a la espera de la decisión del futbolista. Es una negociación que ha sorprendido y que solo depende de una aprobación de parte del francés. En caso de responder afirmativamente, el hombre de la Selección Colombia iría al fútbol español.

Sevilla FC actualmente tiene a Koundé como central principal. Para su defensa también cuenta con Joris Gnagnon, Sergi Gómez, Karim Rekik, Jesús Navas, Alejandro Pozo, Marcos Acuña y Diego Carlos. Es un equipo que viene de ocupar la cuarta casilla en LaLiga (jugará Champions League), ser semifinalista de Copa del Rey y jugar los octavos de final de la Liga de Campeones.

