El exclusivo Top en el que están Luis Fernando Muriel y Cristiano Ronaldo

Pasó otro partido de Atalanta con gol de Luis Fernando Muriel. En la goleada a Crotone anotó el que fue su tanto número 15 en la temporada de la Serie A en la que ya es uno de los tres máximos anotadores.

La liga italiana llegó a la Jornada 25 con este Top 3 en la tabla de artilleros: 1- Cristiano Ronaldo con 20 goles (Juventus), 2- Romelu Lukaku con 18 (Inter de Milán) y 3- Luis Fernando Muriel con 15 (Atalanta). El colombiano compite cara a cara con dos de los goleadores más importantes a nivel mundial.

Y lo hace con dos datos importantes que no hay que pasar por alto: es el que menos anotó de penalti entre los tres. Cristiano Ronaldo y Romelu Lukaku tienen 4 goles por esa vía. Luis Fernando Muriel apenas uno. Y el otro, es el que menos tiempo en cancha tiene entre ellos. El luso jugó 1813 minutos, el belga cuenta con 1774 y el colombiano apenas con 878. ¡Impresionante!

Aparte hay que destacar que ellos 3 también son los que más participaciones en goles tienen durante la temporada de la Serie A. Además de los que marcaron, se les suman asistencias. Y en ese sentido, Romelu Lukaku es el líder con 18 goles y 6 asistencias. Luego está Cristiano Ronaldo con 20 goles y 3 asistencias; y tercero ya aparece Luis Fernando Muriel con 15 tantos y 6 asistencias.

Luis Muriel has now scored and assisted in each of his last three home games in Serie A.

⚽️🅰️ vs. Torino

⚽️🅰️ vs. Napoli

⚽️🅰️ vs. Crotone

Only Romelu Lukaku (24) and Cristiano Ronaldo (23) have been involved in more Serie A goals than him (21) this season. pic.twitter.com/gqcW2JBRUA

— Squawka Football (@Squawka) March 3, 2021