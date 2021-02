El elogio de Romelu Lukaku al colombiano Alfredo Morelos

El delantero colombiano, Alfredo Morelos, tuvo actividad este jueves en una jornada de la Europa League, donde tuvo una acción digna de aplausos.

Después de un intenso partido la semana pasada en la llave de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League, donde el Rangers ganó por 4 – 3 ante el Antwerp belga, se volvieron a medir, esta vez en Ibrox, donde el juego tuvo un capítulo diferente, pues el resultado terminó 5 – 2 a favor de los locales, para un abultado marcador global de 9 – 5.

El colombiano Alfredo Morelos marcó el primer gol del partido sobre el minuto 9, cuando el portero dejó su arco solo para marcar al hombre que desbordaba, quien hizo el pase el medio y el delantero solamente tuvo que empujarla. Además, metió dos asistencias más para un total de 4 pases goles en esta llave ante el Antwerp.

Sin embargo, además de su buen rendimiento en el equipo de Steven Gerrard, la jugada en la que se llevó todos los aplausos, fue sobre el minuto 44, cuando el partido estaba 1 – 1. Fue en un ataque de su equipo donde conducía con el balón y su marcador se lesionó, dándole libertad de encarar e irse de cara al arco, pero este prefirió detenerse y dejar pasar la oportunidad de anotar.

That is class from Morelos

La jugada no pasó desapercibida, pues el delantero belga del Inter de Milán, Romelu Lukaku, quien estaba viendo el partido vio el buen actuar del delantero cordobés y le dejó un mensaje en su cuenta de Twitter. “Juego limpio de Morelos de los Rangers de Glasgow. Pasando a portería y deteniéndose por una lesión del oponente .. gran deportividad“, comentó el goleador histórico de su selección nacional.

Fair play to morelos from glasgow rangers. Through on goal and stopping for an injury of the opponent.. great sportsmanship 👏🏿👏🏿

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 25, 2021