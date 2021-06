El DT de Argentina elogió a la Selección Colombia y habló sobre la situación del país

La Selección Colombia afrontará este martes uno de los retos más grandes de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Recibirá a Argentina en la octava fecha del torneo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El compromiso se llevará a acabo a partir de las 6:00 p.m. y será transmitido por el Gol Caracol. Argentina viene de igualar a un gol, como local, ante Chile, mientras que la Tricolor goleó 0-3 a Perú como forastero.

Precisamente, en le previa del juego entre Colombia vs. Argentina, habló Lionel Scaloni, mandamás de la ‘Albiceleste’ que se bañó en elogios para Reinaldo Rueda y la delegación cafetera.

“Es evidente que a nivel de jugador por jugador es una gran Selección y que este entrenador (Rueda), que lo conozco bien, hace cosas muy interesantes, le está dando una buena forma al equipo. Será muy difícil y sumado a que aquí hace calor. Tiene sus dificultades venir a esta cancha (Metropolitano)”.

Sobre su plan con Lionel Messi, Scaloni dijo que “los partidos de Leo siempre son con dos o tres rivales siguiéndolo, es muy difícil no marcarlo zonalmente, es un poco de lo mismo (…) Vamos a ver si repiten equipo, si cambian algo, pero para nosotros la marca de Leo es algo a lo que estamos acostumbrados. Es algo que ya lo tenemos asumido”.

“Mucho no tengo para decir, seguramente tomarán las medidas necesarias, pero no deja de ser extraño, sinceramente, porque estamos atravesando en toda Sudamérica un momento delicado. Con tanto que se habló en los últimos tiempos de la pandemia y todavía crean estas dudas, no hay mucho para decir. Se jugará con público y esperamos que se tomen las medidas, sobre todo para la salud de la gente que va a la cancha y de nosotros”, dijo el entrenador sobre el público que habrá en Barranquilla.

No pasó por alto la situación de orden público que hay en Colombia “Yo la vi por la televisión y lógicamente no es una situación agradable, esperemos que esté controlada y no tengamos ningún tipo de problemas. Nos dicen que está todo bien y que se va a jugar sin problema, que no va a haber nada parecido a lo de ese día. Lo he visto y lo tenemos en cuenta por si pudiera pasar a ver qué se haría, pero nos garantizan que eso no va a suceder”, concluyó.