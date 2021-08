El DT Campeón del Mundo que volverá a dirigir a Miguel Borja: “Será una solución”

Miguel Borja ya está en Porto Alegre en donde firmará su contrato para ser refuerzo de Gremio. Volverá a ser dirigido por Luiz Felipe Scolari, el DT que dirigió a Brasil en la conquista del Mundial 2002.

Él ya lo tuvo en Palmeiras. Lo conoce y por eso el pedido a los directivos de Gremio de hacer un esfuerzo para tenerlo nuevamente. Eso consiguieron. A través de un préstamo ya lograron que el colombiano saliera de Palmeiras para ser nuevo jugador del club que está en múltiples problemas. ¡Está en zona de descenso en la tabla del Brasileirao!

Compite ahí y en la Copa de Brasil. Este martes alcanzó la clasificación a los cuartos de final de esa competencia. Venció a Vitória y en la rueda de prensa posterior al juego, Scolari respondió a una pregunta que le hicieron sobre el fichaje de Miguel Borja: “Él será una de las soluciones. Pero lo que más nos ayudará son los jugadores que están en el departamento médico. Queremos que tengan un tratamiento más fuerte durante los próximos 10, 15, 20 días para que todos estén disponibles. Estos son los principales refuerzos que recibiré”, dijo.

Miguel Borja ya arribó a Porto Alegre. Junto a su representante, Juan Pablo Pachón, viajó este martes y fue recibido por la delegación del club y algunos fanáticos. Es un futbolista muy reconocido en territorio brasilero y en quien están sembradas muchas esperanzas para evitar el descenso de la escuadra a la Serie B.

Al momento de la llegada de Miguel Borja, Gremio está en el puesto 19 en la tabla deposiciones del Brasileirao (penúltimo). Solo sumó 7 puntos en 12 juegos. Únicamente supera a Chapecoense (4) y está a 6 unidades de los puestos de salvación.

Novo reforço do Grêmio, o atacante Borja já desembarcou em Porto Alegre, com recepção de torcedores no aeroporto.

