El dato en el que a Luis Fernando Muriel solo lo superan Messi y Lewandowski

Tan positivo está siendo lo de Luis Fernando Muriel en el 2021 con Atalanta, que hay un dato en el que ocupa el Top 3 junto a los mejores goleadores del momento. ¡Impresionante!

Lo publicó OPTA luego del gol de Luis Fernando Muriel a Benevento este miércoles: con ese tanto, el colombiano ha participado directamente en 22 goles en la Serie A. Los únicos que lo hicieron en más goles son Lionel Messi (30) y Robert Lewandowski (25) en LaLiga y la Bundesliga respectivamente.

Eso hablando solo de las ligas más relevantes de Europa. Y dentro de ellas, el que aparece de los colombianos es Luis Fernando Muriel. El canterano de Deportivo Cali y actual jugador de la Selección Colombia cumple una temporada en la que ya llegó a 26 anotaciones. Está segundo en la tabla de artilleros de la Serie A y al mismo tiempo protagoniza esa competencia con los atacantes más destacados del momento.

En el 2021 Luis Fernando Muriel jugó 23 partidos. Tiene 15 goles anotados y aportó 7 asistencias. Es el jugador de la Serie A que más aportó en los goles del equipo en lo que va del año. Esas cifras lo acercan a una importante competencia con dos de los goleadores más importantes a nivel mundial.

Lionel Messi en el 2021 tiene 22 goles y 8 asistencias en 20 partidos con el Barcelona en LaLiga. Y finalmente está el dato con el polaco Robert Lewandowski, que en la Bundesliga tiene 22 anotaciones y 3 pases de gol en 15 juegos con el Bayern Múnich.

22 – Luis #Muriel has been directly involved in 22 goals (15 goals, 7 assists) in 2021 in Serie A: only Messi (30) and Lewandowski (25) did better since the start of the year in the top-5 European Leagues. Level.#AtalantaBenevento

— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 12, 2021