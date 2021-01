¿El camerino de la Selección está roto? Esto dijo Ramón Jesurún

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún , habló sobre la llegada de Reinaldo Rueda y los supuestos escándalos en el plantel de la Selección Colombia.

Los complicados resultado que se vivieron en la pasada fecha de eliminatorias Conmebol, terminaron por marcar el destino del técnico Carlos Queiroz, quien terminó saliendo de su puesto y dejando mucha incertidumbre a las interiores del plantel, pues se rumoró que hubo discusiones entre él y los jugadores, además de peleas entre los mismo futbolistas. Sobre esto habló Ramón Jesurún.

“Si el tema de Chile es como lo expresaba la prensa, no es nuestro caso. En Colombia no hay vestuario roto, hay es insatisfacción y dolor por las derrotas. No creo que el trabajo del profesor Rueda se encamine a eso, lo digo con tranquilidad: no hay camerino roto en Colombia. Hay que recomponer cosas en lo deportivo, y si hubiera fisuras, el que tiene habilidad para eso es el profe Rueda“.

El dirigente también explicó la razón de elegir a Reinado Rueda para el cargo. “Es una persona con vasta experiencia, el don de gente lo ha caracterizado. Es diferente, sin que signifique que no tenga autoridad, como lo ha demostrado. Estamos en buenas manos, ideales, escogimos el técnico que tenía todas las cualidades en el mercado, y es colombiano“.

Por último, se refirió a las condiciones de salida del técnico Carlos Queiroz, asegurando que no se le pagó mucho por indemnización. “La salida costó mucho menos de lo que la gente dijo, pero en esto hay temas de confidencialidad, uno no puede dar cifras, pero fue un arreglo amistoso, bueno, y no causa traumatismo a las finanzas de la FCF“.