¡El audio del VAR en el penalti contra la Selección Colombia!

Hubo polémica en el partido que la Selección Colombia empató visitando a Chile (2-2) por la Eliminatoria. Se pitó un penalti por falta de Jéfferson Lerma sobre Arturo Vidal que se detectó tras la revisión del VAR.

Un par de días después del partido, la Conmebol publicó el audio de lo que pasó en ese momento. El árbitro Mauro Vigliano estuvo encargado del VAR y desde su apreciación se percató de la acción que minutos después Darío Herrera sancionaría como penalti. Esto fue todo lo que se dijo en ese instante:

Darío Herrera (árbitro, durante la jugada): “No veo nada, para mí no hay falta. Si hay un pequeño contacto es normal del juego”.

Mauro Vigliano (VAR): “Quiero ver ese contacto con Arturo Vidal; juega pelota el rojo. Bien, dame una un poco más amplia, no esa cerrada. Ahora dámela en vivo. No juegue Darío, no reanudes. Dámela al 100% de velocidad. Una más cerquita. Darío, te recomiendo un ofr para que evalúes la fuerza del contacto. El jugador rojo juega balón y el azul juega sobre la pierna del rojo. Haz la señal y ven por favor”.

Darío Herrera (viendo la jugada): “Bien, perfecto. Lo toca abajo. Quiero ver otro ángulo. Perfecto, dámela a velocidad normal. Perfecto. Voy a ir con penalti para Chile. Para mí es una jugada imprudente sin amonestación, solamente penalti”, concluyó el árbitro argentino.

Todo lo que se dijo en el momento de la jugada de la Selección Colombia