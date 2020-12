El 2020 de la Selección Colombia

El 2020 no fue un buen año para el mundo. La pandemia no solo se apoderó del tiempo, lo pausó y se llevó a muchos, sino que también dejó estragos económicos y en todos los sectores. El fútbol lo sufrió, no solo porque se dejaron de facturar millones con la suspensión de los partidos, sino porque la falta de continuidad afectó a los jugadores. La Selección Colombia no fue ajena a eso y terminó el año en rojo.

Un inicio con incertidumbres

El año inició con dudas sobre el mediocampo Tricolor. Para esa época, James Rodríguez integraba el Real Madrid, pero desde el banco. Su falta de fogueo inquietaba a la prensa cafetera que empezaba a mover fichas y al mencionar el nombre de Juan Fernando Quintero como posible solución, pero los pocos minutos en River Plate, la tumbaban. Desde febrero se rumoró que Carlos Queiroz no contaría con el antioqueño, justo a un mes y un poco más del debut en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 en Barranquilla, que sin COVID-19, estaba programado para el 27 de marzo ante Venezuela.

Los planes para la Copa América

La Copa América se disputaba en junio y el combinado patrio comenzaba su participación el 13 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, contra Ecuador. Para eso, el cuerpo técnico tenía planeada una fase de preparación en Dénver, Estados Unidos. El viaje estaba pactado para el 27 de mayo y tres días después afrontarían un amistoso ante México. El 8 de junio regresarían a la capital del país para el estreno en el certamen.

El listado de bloqueados

El 9 de marzo, el luso entregó el listado provisional con 34 jugadores, de los que tendría que elegir 23 convocados para el inicio de las clasificaciones sudamericanas para las justas mundialistas.

Las novedades de la época fueron Daniel Muñoz (Atlético Nacional), Camilo Vargas (Atlas), Iván Arboleda (Banfield), Jeison Murillo (Celta), Éder Álvarez Balanta (Brujas), Jhon Córdoba (Colonia), Víctor Cantillo (Corinthians) y Bernardo Espinosa (Espanyol).

La lista completa fue:

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas)

Iván Arboleda (Banfield)

David Ospina (Napoli)

Álvaro Montero (Deportes Tolima)

Defensas

Éder Álvarez (Club Brugge)

Dávinson Sánchez (Tottenham)

Cristian Borja (Sporting C.P.)

William Tesillo (León)

Stefan Medina (Monterrey)

Bernardo Espinosa (Espanyol)

Johan Mojica (Girona)

Jhon – Lucumí (Genk)

Yerry Mina (Everton)

Jeison Murillo (Celta de Vigo)

Santiago Arias (Atlético de Madrid)

Daniel Muñoz (Atlético Nacional)

Frank Fabra (Boca Juniors)

Volantes

Víctor Cantillo (Corinthians)

Jorman Campuzano (Boca Juniors)

Jéfferson Lerma (Bournemouth)

Steven Alzate (Brighton)

Mateus Uribe (F.C. Porto)

Juan Cuadrado (Juventus)

James Rodríguez (Real Madrid)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Yairo Moreno (León)

Wilmar Barrios (Zenit)

Delanteros

Duván Zapata (Atalanta)

Luis Muriel (Atalanta)

Sebastián Villa (Boca Juniors)

Jhon Córdoba (Colonia)

Falcao García (Galatasaray)

Alfredo Morelos (Rangers)

Rafael Borré (River Plate)

Llegó el virus

El 6 de marzo se confirmó el primer infectado por COVID-19 en Colombia. Desde ese instante empezaron a informarse las medidas y estas afectaron los planes de la Selección, puesto que el Gobierno Nacional anunció el aislamiento preventivo de los viajeros provenientes de China, España, Francia e Italia.

Para ese entonces, apenas se analizaba la opción de suspender las primeras jornadas del torneo premundialista y eso causaba dudas, pues los referentes del equipo precisamente se encontraban en esas zonas. Duván Zapata, Luis Muriel y Juan Guillermo Cuadrado, en Italia. James Rodríguez, Santiago Arias, Bernardo Espinosa y Johan Mojica, en España, entre otros.

Aplazamientos y novedades

Días después de las alternativas adoptadas por los diferentes gobiernos, la FIFA suspendió oficialmente las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y posteriormente, se conoció que su reinicio sería en septiembre. También por esos días se aplazó la Copa América para el 2021.

La situación empeoró cada día y el DT Carlos Queiroz decidió pasar la cuarentena junto a su familia, en Portugal, por lo que se justificó su desplazamiento hasta su país de origen.

Mientras tanto, se conocían detalles de la nueva camiseta marca Adidas, que estrenaría el plantel cuando regresara a competencias, ya que no pudo ser usada en las justas del continente.

🚨🇨🇴 Nuevas fotos de la próxima camiseta de Colombia, encontrada a la venta en Pro:Direct Soccer por @JayJamesWaller. Versiones jugador (Heat.Rdy) e hincha (Aeroready). pic.twitter.com/NU7bYLtVuJ — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) December 10, 2020

Encerrados

En el mundo la cuarentena fue un hecho. Los jugadores de la Tricolor tuvieron que aislarse obligatoriamente y frenar todo tipo de actividades para preservar su salud. Eso, dentro de las dificultades y consecuencias, les permitió tener espacios para compartir con sus familias, tal vez como nunca habían podido hacerlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Cuadrado (@cuadrado)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

Adicionalmente, el coletazo económico comenzó a hacer mella en las instituciones deportivas, por lo que muchos futbolistas decidieron no cobrar o disminuir sus salarios. Fue el caso de Falcao García en el Galatasaray, o de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus FC, etc.

Así mismo, Carlos Queiroz se solidarizó con la crisis por las que atravesaba el país y por eso puso a disposición del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol la rebaja de su sueldo y el de sus ayudantes. Propuesta que fue aceptada por Ramón Jesurún, quien valoró el buen gesto del luso y su grupo de trabajo.

Este es el comunicado de la @FCFSeleccionCol sobre la reducción del salario del DT y si cuerpo técnico. pic.twitter.com/FmVQ8mQNvS — ℂ𝕝𝕒𝕣𝕒 𝔾𝕚𝕣𝕒𝕝𝕕𝕠 (@claragiraldo) April 16, 2020

La vida siguió

A los equipos les tocó reinventarse. Las prácticas por cámara web, las llamadas y todas las opciones para no perder ritmo, fueron necesarias. El entrenador portugués debía hablar con los elegidos que aún no conocía personalmente. Es por eso que a través de zoom se reunió con ellos.

Juan Fernando Quintero (River Plate), Éder Álvarez Balanta (Club Brugge), Jhon Córdoba (FC Köln), Bernardo Espinosa (RCD Espanyol), Víctor Cantillo (Corinthians) y Daniel Muñoz (Atlético Nacional), se reunieron por la plataforma digital con el DT, acompañado por Iván Novella, director de selecciones y Mario Yepes, director deportivo.

Al mismo tiempo, James Rodríguez firmaba con el Everton FC y dejaba por fin la pesadilla Merengue. Los minutos de juego, la experiencia y la competitividad estaban llegando de nuevo a la vida del 10, para permitirle estar en forma cuando se diera la anhelada reactivación.

La reactivación

Los entes deportivos informaron el regreso y con ello las fechas en que se disputarían los dos primeros duelos de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. La Tricolor fue programada para debutar vs. Venezuela, el viernes 9 de octubre a las 6:30 p.m. y el siguiente duelo se pactó para el martes 13 del mismo mes frente a Chile, a las 8:00 p.m.

La Selección 🇨🇴 jugará el 9 de octubre ante Venezuela a las 6:30 pm y va a visitar a Chile el 13 de ese mismo mes a las 8:00 pm hora local Más de programación conmebol, aquí 👇🏻 pic.twitter.com/knnRNEPEQ8 — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) September 21, 2020

El tema de boletería para ingresar al estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, se convirtió en polémica. La Alcaldía de la ciudad solicitó la entrada de unos 5 mil espectadores, pero el Ministerio del Deporte y la Conmebol se negaron a la petición.

El día del encuentro asistieron unos cuantos aficionados, entre los que se encontraban YouTubers e influencers, quienes fueron el foco de un escándalo contra las autoridades del balompié colombiano, pues estaba prohibida esta acción.

Las dificultades

Por fin se reaundaron las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, pero con ellas llegaron las dificultades. Yairo Moreno, uno de los escogidos, sufrió una lesión actuando para su club, el León de México, y tuvo que ser excluido del listado.

David Ospina, arquero recurrente del conjunto patrio, no pudo viajar hasta tierras costeñas debido a que estuvo obligado a realizar un aislamiento, porque su escuadra, el Napoli, tuvo contacto con los integrantes del Genoa, que tenían positivos con el virus, y se vieron en la obligación de alejarse para descartar contagios. Lo mismo pasó con Matheus Uribe, a quien el FC Porto también tuvo en cuarentena por precaución.

Los partidos

Llegó el momento y la Tricolor debutó. Un 3-0 contundente contra la Vinotinto hizo ilusionar a todos. ¿Los protagonistas? Luis Fernando Muriel con doblete y Duván Zapata. Contundencia y dominio que se tradujeron en tranquilidad.

Pero no todo fue perfecto. Durante el choque, Santiago Arias sufrió una luxo-fractura del tobillo izquierdo, por la que tuvo que ser operado. En su lugar, Queiroz puso a Stefan Medina frente a Chile.

La segunda fecha vs. los australes tuvo un poco de drama. Aunque comenzaron ganando con un tanto de Jéfferson Lerma, La Roja le dio vuelta y puso el marcador a su favor por 2-1, por lo que sufrieron de más para llegar a la igualdad.

Sin embargo, desde el banco ingresó Radamel Falcao García y como es habitual, salvó las angustias poniendo el 2-2 final, lo que le significó su conquista número trece en cuatro Eliminatorias que ha disputado.

Pero nuevamente una lesión fue el lado negativo de la fecha. Esta vez se trató de Stefan Medina, quien presentó una lesión muscular grado 2 en el muslo posterior derecho, que le costó un proceso de rehabilitación de tres a cuatro semanas.

Los dos partidos siguientes fueron una pesadilla. En Barranquilla, Uruguay le dio un repaso de fútbol a los dirigidos por Carlos Queiroz. Doloroso 0-3 que empezó a generar opiniones negativas entre la prensa.

El moño del pastel fue en Ecuador. Cuando se pensaba que habría recuperación, los de Gustavo Alfaro les propinaron un penoso e histórico 6-1, que pasará a la historia. De ahí en adelante, explotaron los roces, rumores y campañas para que se diera la salida del DT.

El hoy: incertidumbre

Actualmente, la Selección Colombia vive un panorama oscuro: sin técnico, con un retroceso de cinco lugares en el Ranking FIFA, pues pasó del puesto 10 al 15, y ocupando la séptima casilla en la tabla de posiciones de las clasificaciones sudamericanas. Reinaldo Rueda suena. Claudio Borghi se escucha. ¿Quién será? Se vienen Brasil y Paraguay en el 2021. ¿Logrará la Tricolor reponerse?