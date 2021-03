Edwin Cardona, su hijo de 7 años y Carlos Tevez. ¡Así nació el golazo de tiro libre!

Boca Juniors goleó a Vélez Sarsfield con una muy buena presentación de Edwin Cardona. ¡Golazo y dos asistencias! El tanto que marcó fue un lindo tiro libre enviando el balón por debajo de la barrera.

Ese gol tiene una historia. La contó el futbolista de la Selección Colombia en la prensa italiana. Empezó con lo que le dijo su hijo Emiliano: “A mi hijo le gusta mucho el fútbol, y me dijo: ‘papá, ¿usted por qué no le pega por abajo?’. Anoche me pidió un gol y le dije que vamos a ver si lo meto rastrero. Es mi inspiración, ver a mi familia que siempre me apoya. Emiliano me inspira porque tiene el sueño de jugar y es un orgullo que me aconseje”, dijo.

Ahí nació la idea. Edwin Cardona llegó al partido buscando imitar esos goles que alguna vez hicieron Ronaldinho, Lionel Messi y Juanfer Quintero. La segunda parte la vivió en la cancha junto a Carlos Tevez. “Cuando cogí el balón le dije a Carlitos, ‘voy a pegarle rastrero’ y me dijo ‘dale, dale con confianza’. Cuando moví a Nico Capaldo y a Gonzalo Maroni, que estaban en la barrera, y el arquero dio un paso, sabía que la barrera iba a saltar y se dio un golazo”.

Fue un cobro perfecto. Empezó en ese diálogo con su hijo, continuó con el apoyo de Carlos Tevez y también contó con el beso que suele darle al balón antes de un cobro de tiro libre. ¿Por qué lo besa? “Hay que acariciarlo, es el que nos da todo. A mí me da muchas alegrías, es mi trabajo, lo que amo”, agregó Edwin Cardona.

Con lo que hizo en ese 1-7 sobre Vélez Sarsfield, Edwin Cardona completó 3 goles y 8 asistencias en los recientes 7 partidos con Boca Juniors. ¡Impresionante nivel!

El golazo de tiro libre de Edwin Cardona a Vélez Sarsfield