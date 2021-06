Edwin Cardona: “Con el profe Rueda hemos crecido y vamos por buen camino”

La Selección Colombia aguarda en la última fecha de la fase de grupos de la Copa América 2021 por la definición de la tabla de posiciones del grupo B, para poder conocer posteriormente su rival en cuartos de final. Sin embargo, para los jugadores cualquiera de los opcionados significa un difícil reto.

Así lo expresó Edwin Cardona, quien estuvo en la atención a medios de este domingo, refiriéndose a los posibles Uruguay o Paraguay. “Para lo que aspiramos no se puede escoger al rival. Yo creo que ambos son grandes selecciones y en estas instancias que son mata-mata, sabemos lo que significa eso. Los dos son grandes selecciones, obviamente con diferentes características. Pero nada, si queremos y soñamos con lo que todos queremos, no podemos ponernos a exigir si uno u otro, porque si uno exige es menospreciar al rival, y van ser muy complicados los dos”, dijo.

Lo más preocupante hasta al momento, independiente del contrincante, es la ausencia de uno de los mejores jugadores del torneo, Juan Guillermo Cuadrado, quien no puede jugar por acumulación de tarjetas amarillas. “Sabemos la responsabilidad que siempre él demuestra en la cancha, el liderazgo también. Perder un jugador de esta magnitud, para nosotros en esta fase, es importante, pero estamos todos siempre a disposición del grupo y para el equipo, el profe tomará la mejor decisión y si me toca siempre dejaré lo mejor de mí para la Selección, donde el profe me requiera pero obviamente me siento más cómodo por izquierda”, apuntó el integrante de Boca Juniors.

El volante se mostró además muy complacido con el proceso que están iniciando bajo el mando de Reinaldo Rueda. “Es una metodología diferente al cuerpo técnico que estaba anteriormente. Me he sentido muy cómodo. A uno siempre le exigen lo mismo: aportar su granito de arena para la Selección, dar lo mejor de uno. Obviamente el fútbol ahora ha cambiado mucho en lo físico, si no corres ahorita y no aportas ese extra que tienes, yo creo que te va a costar. Es importante, porque te untas de entregar siempre todo al máximo, a veces el talento solo no basta y eso es importante, que le inyectan a uno eso que necesitaba para su carrera. En el poco tiempo que llevamos con el profe hemos crecido y yo sé que vamos por buen camino”, indicó.