Lo que dijo el DT de Atalanta de la lesión de Duván Zapata y el árbitro que “arruinó el partido”

Gian Piero Gasperini habló tras la caída de Atalanta ante Real Madrid por la Champions League. Además de quejarse por el arbitraje del alemán Tobias Stieler, habló de la lesión de Duván Zapata.

Esto último, de relevancia para la Selección Colombia, lo resumió así: “Hablé con Duván Zapata. No parece ser una tensión, es más una punzada alrededor del cuádriceps. Tenía miedo de hacerse más daño y por eso salió. Es una pena, ya que nos habíamos colocado en una buena posición para hacer frente a la situación”, dijo Gian Piero Gasperini. Se queda a la espera de la realización de exámenes médicos.

Sin el atacante colombiano y sumado a la expulsión de Remo Freuler, el partido cambió. Así lo entendió el DT Gian Piero Gasperini: “Hubiera sido un juego muy diferente estando 11 contra 11. La gente habla de ausentes en Real Madrid. Está bien, pero todavía tienen una calidad inmensa en la plantilla”, aseguró. Por eso valoró el juego que hizo su equipo y su queja se dirigió hacia el arbitraje.

“Podríamos haber perdido con el Real Madrid de todos modos, pero al menos nos hubieran permitido jugar”. Se refirió a la acción de los 17 minutos que dejó a Atalanta con 10 futbolistas. “Lo que queda es la amargura de que no pudimos jugar el partido que estábamos esperando. Aparte del resultado, la satisfacción fue poder jugar ante Real Madrid en la Champions. No sé cuál habría sido el resultado, pero el juego se arruinó por completo por un incidente que se juzgó excesivamente”.

Para continuar en la competencia, ahora Atalanta depende de un triunfo visitando a Real Madrid. “El resultado nos coloca de alguna manera en la mejor posición posible, ¡ya que solo tenemos que ganar y no podemos pensar en nada más! Esperábamos un resultado diferente y, sobre todo, un partido diferente. Concedimos un gol con el pie derecho de Mendy, así que es un poco extraño, casi una casualidad. Es una pena”, concluyó Gasperini.

Y para terminar, nuevamente hablando del arbitraje, dijo: “El juego se arruinó. La temporada pasada, después del caos absoluto, se resolvió la regla del balonmano. Ahora tenemos la tentación de eliminar cualquier forma de contacto en el fútbol y eso es un suicidio para el deporte (…). Me acaban de sancionar por decir algo en la Serie A y si digo algo ahora, la UEFA me sancionará durante un mes. Pero esto es un suicidio futbolístico. No podemos tener árbitros que nunca hayan jugado el partido y no conozcan la diferencia entre un desafío y una falta. Si no pueden notar la diferencia, entonces deberían ir a buscar un trabajo diferente, francamente. En su lugar, deberían hacer arbitrar personas que jugaban al fútbol”.

Ficha técnica: Atalanta 0-1 Real Madrid

Atalanta: Pierluigi Gollini; Joakim Maehle (José Luis Palomino), Rafael Toloi, Cristian Romero, Berat Djimsiti, Robin Gosens; Marten de Roon, Remo Freuler, Matteo Pessina; Duván Zapata (Mario Pasalic) y Luis Fernando Muriel (Josip Ilicic) (Ruslan Malinovsky).

DT. Gian Piero Gasperini.

Amonestado: Robin Gosens.

Expulsado: Remo Freuler (17m).

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raphael Varane, Nacho Fernández, Ferland Mendy; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos; Marco Asensio (Sergio Arribas), Isco (Hugo Duro) y Vinicius Junior (Mariano Díaz).

DT. Zinedine Zidane.

Gol: Ferlan Mendy (85m).

Amonestados: Casemiro y Ferland Mendy.

Árbitro: Tobias Stieler (Alemania)

Estadio: Gewiss Stadium (Atalanta).