Duván Zapata: gol, doblete de asistencias y a la final de Copa Italia con Atalanta

Partidazo de Duván Zapata ante el Napoli. El goleador fue una de las figuras de Atalanta en la clasificación al a final de la Copa Italia. Ahora el equipo que cuenta con él y con Luis Fernando Muriel definirá el título ante la Juventus que tiene a Juan Guillermo Cuadrado.

Eso será el 19 de mayo en el estadio Olímpico de Roma. Ese día habrá algún futbolista de la Selección Colombia festejando el título. Atalanta se aseguró estar ahí gracias al triunfo sobre Napoli en el que Duván Zapata fue un factor determinante. Marcó y asistió. De su mano el equipo supo vencer al que contó con David Ospina en el arco.

El partido terminó 3-1. Era la revancha. En la ida en el estadio de Napoli terminaron 0-0 y para la vuelta, el DT Gian Piero Gasperini se la jugó con la dupla atacante entre Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. El mejor de los dos fue el primero de ellos. A los 10 minutos ya tenía a Atalanta en ventaja con un golazo de media distancia.

Luego cumplió su otra gran función en la cancha. Atalanta festejó un doblete de Matteo Pessina y en los dos hubo asistencias de Duván Zapata. A los 16 minutos y a los 78 llegaron esos goles de la clasificación. En el medio se dio el descuento del visitante. El que marcó fue el mexicano Hirving Lozano.

⚽️ What a goal by Zapata for Atalanta, which takes the advantage !#Atalanta #AtalantaNapoli #Napoli

pic.twitter.com/W0Du041qLi

— Best of Serie A 🇮🇹 (@BestOfSerieA) February 10, 2021