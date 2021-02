Golazo de Duván Zapata a David Ospina en la Copa Italia

Partido de vuelta de la semifinal en la Copa Italia. Duván Zapata se tardó solo 10 minutos en abrir el marcador con un verdadero golazo a David Ospina. Atalanta y Napoli definen al segundo finalista. Juventus espera. *PARTIDO EN DESARROLLO.

Es un certamen en el que se tendrá al menos a un futbolista de la Selección Colombia festejando el título. Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado, ya logró la clasificación. El otro finalista sale del duelo entre Atalanta (Duván Zapata y Luis Fernando Muriel) y Napoli (David Ospina).

+ ¡El choque entre Cristiano Ronaldo y David Ospina!

+ Primer gol de Steven Alzate en Premier League: ¡Al Liverpool de Klopp!

+ “David Ospina no tiene reemplazo en la Selección Colombia”: Iván Arboleda

En la ida empataron sin goles. La vuelta se juega en Bérgamo y empezó favoreciendo al local gracias a Duván Zapata. El goleador de la Tricolor y con pasado en América de Cali marcó un golazo a los 10 minutos. ¡Tremendo remate! Dejó sin opción a David Ospina y de esa forma empezó a encaminar el triunfo de Atalanta en la serie.

No conforme con eso, a los 16 minutos volvió a aparecer con una asistencia a Matteo Pessina para el 2-0. En el compromiso el tercer colombiano en cancha es Luis Fernando Muriel. Esta vez el DT Gian Piero Gasperini volvió a jugársela por la dupla de atacantes colombianos para ir en busca de una nueva final.

⚽️ What a goal by Zapata for Atalanta, which takes the advantage !#Atalanta #AtalantaNapoli #Napoli

pic.twitter.com/W0Du041qLi

— Best of Serie A 🇮🇹 (@BestOfSerieA) February 10, 2021