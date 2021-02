Duván Vergara: “Ya llegarán las eliminatorias y la Copa América”

El delantero del América de Cali habló en rueda de prensa y se lamentó no hacer parte de la convocatoria de la Selección Colombia.

En las últimas horas, se conoció una convocatoria por parte del cuerpo técnico de Reinaldo Rueda, donde llamaron a 23 jugadores del fútbol colombiano para un microciclo este mes en la ciudad de Barranquilla y aunque hay 5 jugadores del América de Cali, la sorpresa fue la no convocatoria de Duván Vergara, quien es uno de los jugadores más regulares de la Liga Betplay.

El jugador habló de las posibles razones de su no convocatoria, especificando que espera que no se trate de la polémica con Teófilo Gutiérrez. “Las disculpas las di públicamente y ya le di la vuelta a eso. No sé por qué no me llamaron, pero soy consciente que no he jugado, vengo sin ritmo de juego y hay que retomar. Con la ayuda de Dios ya mañana jugaré y confió en que más adelante podré estar“.

Por otro lado, el jugador está tranquilo y dice que en un futuro tendrá más oportunidades. “No esperaba convocatoria porque no he jugado. Pero yo no me desespero, sé que todo llegará en su debido tiempo. Espero retomar el nivel para que me tengan en cuenta. El tiempo de Dios es perfecto, están las eliminatorias y la Copa América“.

En su carrera, el jugador de 24 años nunca hizo parte del proceso de la Selección Colombia ni siquiera con las categorías inferiores, por lo que ahora, cuando está en su mejor momento y lleva dos campeonatos seguidos, se esperaba que por fin se le abriera la puerta, pero tendrá que seguir trabajando en búsqueda de una oportunidad.