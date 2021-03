Duván Vergara se desahogó: No llamado a Selección Colombia y salida al fútbol del exterior

Duván Vergara no ha tenido un buen semestre con América de Cali y hasta ahora está regresando de a poco a las canchas en un momento complicado para su equipo.

Sin embargo, el presente no le quita todo lo logrado con el equipo Escarlata en los últimos dos años que hoy por hoy lo ponen como el vigente bicampeón del fútbol colombiano. Sobre su presente en América, la ilusión de jugar en el exterior y la Selección Colombia, habló Duván Vergara para ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2.

“No es un secreto que la ilusión y el sueño de uno es jugar en el exterior. Sí, me ilusioné mucho, eran equipos interesantes (lo que lo llamaron). Quedaban conversaciones, pero no se arreglaba nada. Por ahí el Covid afectó a los clubes, eso entiendo. Tal vez ellos no quieren invertir. Tampoco voy a regalar mi trabajo; yo sé lo que puedo dar. Por el simple hecho de ser colombiano, no dan el dinero que se pide. Si no dan el dinero que se está pidiendo, pues tengo que trabajar más para que lo den”, inició el talentoso jugador.

A pesar de no salir al fútbol internacional en la presente temporada, Vergara se mostró satisfecho en el América de Cali. “Si no se da (una salida al exterior), pues yo estoy contento aquí en América, me dan todo”.

Por su no llamado a Selección Colombia, Duván analizó que fue porque “no tuvimos un inicio bueno por la suspensión. Obviamente pido disculpas por esa actitud. Después se me atraviesa la lesión cuando menos pensaba. Pero son cosas del fútbol que no podemos controlar”, concluyó.