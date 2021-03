DT de Atalanta: “Esperemos que lo de Duván Zapata no sea grave”

Duván Zapata jugó 70 minutos con Atalanta frente al Inter. Salió evidenciando algunos dolores. ¿Qué le pasó? Al respecto habló Gian Piero Gasperini al final del juego (derrota 1-0).

“De no ser por su estado físico, no habría salido. Lo bueno es que hemos mantenido un buen equilibrio. Esperemos que no sea grave lo de Duván Zapata”, fue lo que dijo el DT en entrevista con Sky Sports. Quedó claro que la salida del colombiano del partido se debió al dolor y a que fue él mismo el que pidió la sustitución. El plan del DT era continuar jugando con él como referente en ataque.

No se dio así. A los 70 minutos el atacante sintió un dolor y pidió el cambio. Luego se sentó en el banquillo de suplentes y se puso una bolsa de hielo en su rodilla. Ahora será evaluado por el cuerpo médico del equipo. Atalanta vuelve a tener competencia el fin de semana frente a Spezia y luego tiene el reto de visitar a Real Madrid por la Champions League.

Contra este rival y hace un par de semanas, el atacante de la Selección Colombia vivió una situación parecida. Salió lastimado y terminó el juego viéndolo desde afuera con hielo en su pierna izquierda. En aquel momento solo estuvo menos de una semana sin jugar. ¿Ahora pasará lo mismo? Viene un juego definitivo en los planes del club.

Ficha técnica: Inter de Milán 1-0 Atalanta