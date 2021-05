Dos colombianos entre el once ideal de la fecha de la Serie A de Italia

El fin de semana que terminó fue de gran actuación para los jugadores colombianos que militan en el fútbol italiano. Especialmente, Juan Guillermo Cuadrado y Duván Zapata se destacaron al punto que fueron elegidos dentro del once ideal de la fecha 37 de la Serie A.

Así lo informó el portal de estadísticas del balompié, Sofa Score, donde fue publicado el equipo con los mejores futbolistas de la jornada, gracias a su efectividad y buen juego con sus respectivos equipos.

Neco consiguió un doblete que le entregó la victoria a la Juventus FC contra el anticipado campeón del torneo, Inter de Milán. Mientras que el Toro anotó el primero en el triunfo por 4-3 del Atalanta BC ante el Genoa. Adicionalmente, logró una asistencia para que su compañero Ruslan Malinovskiy marcara.

🇮🇹 | Team of the Week

The penultimate round of the 2020/21 Serie A wrapped up yesterday night, so here's our new TOTW!

Sampdoria, Atalanta and Napoli all boast multiple players in our XI, while La Dea's in-form Ukrainian Ruslan Malinovskyi is our Player of the Week! 🌟 pic.twitter.com/ZYDh5R7FpT

