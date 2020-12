Diciembre, mes de las lesiones para James Rodríguez

James Rodríguez se perderá el partido con Everton ante Leicester City por la Premier League tras no recuperarse de su lesión.

No ha sido un buen remate de de año para el diez colombiano tras no conseguir los resultados esperados con los ‘Toffees’ cuando ha estado en cancha. Ahora, una lesión lo margina de un nuevo compromiso luego de no poder estar en la victoria de su equipo ante Chelsea.

+ James Rodíguez sigue siendo baja para el Everton, confirmó Carlo Ancelotti

Sin james, por lesión, Everton visitará al Leicester City esta tarde por la fecha 12 de la Premier League en lo que será un partido importante para ambos conjuntos en la consecución de objetivos en los lugares de renombre. Los zorros son terceros con 24 puntos mientras que los ‘Toffees’ ocupan la octava casilla con 20 unidades.

Sin embargo, luego de conocerse que el astro colombiano tampoco estará en la jornada 12 tras una molestia muscular que sufrió ante Burnley, se ratificó que el mes de diciembre no es el mejor para él, teniendo en cuanta las lesiones que ha tenido en dicho tiempo durante tres años.

Pues en 2018, James estuvo ausente con Bayern Múnich a causa de un esguince de rodilla que lo tuvo sin jugar hasta el mes de enero,. La recuperación duró más de 40 días: del 14 de noviembre al 18 de enero, siendo baja en 8 compromisos.

En el 2019, con la camiseta del Real Madrid, James Rodríguez sufrió una distensión en su rodilla izquierda. que lo mantuvo aparte del equipo durante 38 días, siendo baja también de 8 compromisos. La lesión la padeció el 15 de noviembre con la Selección Colombia cuando estuvo concentrada en Miami y también volvió a competición hasta enero del presente año, ya cuando no veía oportunidades para jugar.

Po ahora, el zurdo colombiano lleva más de diez días lesionado y es una incertidumbre la fecha de su regreso, teniendo en cuenta que tampoco se conoce con profundidad la lesión que padece.