Hay mucha expectativa en el duelo de hoy entre Everton vs. Crystal Palace por la fecha 30 de la Premier League, que se disputará en el estadio Goodison Park, de la ciudad de Liverpool a partir de las 12: m. (hora colombiana).

La expectativa recala en el regreso o no del 10 colombiano, James Rodríguez, quien no juega desde el pasado 20 de febrero, cuando los Toffes vencieron 0-2 al Liverpool en el clásico de esa ciudad. Desde ahí no hemos podido volver a ver al cafetero, quien se recuperó y ya está en optimas condiciones para regresar a las canchas.

Formación titular de Everton para enfrentar al Crystal Palace

Olsen; Keane, Mina, Holgate; Coleman, Davies, James, Gómes, Digne; Richarlison, Calvert-Lewin

🔵 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒! 🔵 Your Everton team to face Crystal Palace…#EVECRY pic.twitter.com/bkm250OZs8 — Everton (@Everton) April 5, 2021

Entre tanto, otro que regresa a la formación titular es Yerry Mina, quien tampoco es de la partida desde el pasado 17 de febrero, cuando sufrió una lesión en su gemelo en la derrota de Everton 1-3 ante Manchester City. El zaguero fue dado de alta desde hace 15. Sin embargo hasta hoy volverá a ser titular.

Así las cosas, podremos ver a los dos colombianos en acción. Everton llega a este partido en la casilla ocho con 46 puntos, y buscará en esta recta final meterse a los puestos de competiciones europeas. Entre tanto, su rival, el Palace, es 12 con 37 unidades y luchará por colocase en una mejor posición en la Premier League.